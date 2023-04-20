投資人評估利率前景 美債殖利率走跌

美國國債殖利率周四 (20 日) 下跌，投資人等待經濟數據和 Fed 官員的評論，這些評論可能提供有關貨幣政策計劃的線索。

美東時間清晨 6 點 41 分，10 年期美國國債殖利率下跌 4.5 個基點至 3.557%。2 年期美國國債殖利率下跌 6.5 個至 4.2%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人評估 Fed 下一步政策，尤其是利率方面。許多人預計 Fed 將在 5 月 2-3 日的下次會議後宣布再次升息 25 個基點。

Fed 在 3 月的最近一次會議上表示，可能即將暫停升息，具體取決於經濟數據。

之後發布的經濟顯示，美國最新的消費者和生產者物價指數報告均顯示通貨膨脹可能正在緩解。然而，全球的情況並不那麼明朗，周三 (19 日) 公布的英國最新通膨數據仍然出乎意料地走高。

這加劇了投資人對進一步升息以及利率在更長時間內保持高位的擔憂。包括亞特蘭大 Fed 分行行長博斯蒂克在內的 Fed 官員也暗示了這種前景。

投資人周四也將關注 Fed 理事沃勒、亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克和克利夫蘭 Fed 行長梅斯特的言論，以尋找新的政策暗示。

成屋銷售和每周初請失業金人數也將於周四公布。