鉅亨美股雷達：特斯拉Q1毛利率逾兩年最低 IBM Q1獲利高於預期

美股重要看點：

市場持續關注財報、各項經濟數據及聯準會 (Fed) 官員談話，並評估利率政策前景。美國 10 年期公債殖利率來到 3.62%。美股期貨週四 (20 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.53%，標普 500 期貨跌 0.74%，那斯達克 100 期貨跌 1.02%。

Fed 兩位決策官員周三 (19 日) 不約而同表示，正在關注銀行業動盪造成的信貸緊縮，對美國經濟帶來何種影響，其中一人表示，正在觀察是否還有其他銀行倒下。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 他說：「不是從危機的角度觀察，而是關注銀行方面還會承受多少壓力。我認為，這對經濟是否會放緩是至關重要的。」古爾斯比今年 1 月剛上任，也是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的輪值投票委員。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同日表示，目前通膨依然過高，Fed 將以行動壓低通膨，但他同時坦言銀行業承受的壓力，可能抑制經濟活動。

威廉斯表示，通膨仍高，但稍微冷卻，預測通膨率將從目前的 5%，到今年年底年降到 3.25%，未來兩年回到 2% 目標。此外，非常緊俏的勞動力市場也稍稍冷卻，失業率目前僅 3.5%，明年可能升到 4.0-4.5%。

Fed 理事沃勒、亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克和克利夫蘭 Fed 行長梅斯特也將在周四發表談論。

根據期貨合約的定價，Fed 5 月可能升息 1 碼 (25 個基點) 至 5.00-5.25%，之後到年底前則可能降息至少 1 碼。而根據路透對 105 位經濟學家的調查，Fed 5 月可能升息 1 碼，之後保持利率不變，直到年底。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 週三 (19 日) 警告，現在就為近期通膨數據降溫而歡呼是危險的，因為信貸緊縮問題已經開始浮現，美股上漲前景惡化，大盤恐將突然大跌。

Wilson 指出，股市上漲不一定能夠被視為一切都很好的訊號。相反，美股成長前景的惡化可能會繼續，甚至，大型股指也有突然下跌的風險，就像我們在地區性銀行業指數和小型股中所看到的。

根據截至 4 月 14 日的 FactSet 數據顯示，標準普爾 500 指數成份股公司獲利較去年同期下跌 6.5%，將創下自 2020 年第二季以來的最大年度跌幅。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 23.9

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 181

美國 4 月費城 Fed 製造業指數，預估 - 19.4，前值 23.2

美國 3 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 446，前值 458

美國 3 月成屋銷售年化月率 (%)，預估 - 1.8，前值 14.5

美國 3 月諮商會領先指標月率 (%)，預估 - 0.2，前值 - 0.3

重要個股動態：

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (19 日) 盤後公布最新財報，雖然一連串降價行動確實刺激需求，推動上季營收成長，但也導致獲利空間受到擠壓，使毛利率降至逾兩年來最低水平，拖累盤後股價續挫逾 5%。

特斯拉於聲明指出，未來仍可能繼續調升或調降產品定價，具體取決於多項因素，但也試圖淡化外界對於近來降價行動的擔憂，稱營業利益率的降速仍屬可控，相信營益率將繼續維持在業內最高水平。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

IBM (IBM-US) 周三 (19 日) 盤後公布第一季財報，雖然營收低於分析師預期，但獲利強勁，盤後股價漲逾 1%。

IBM 財務總監 Jim Kavanaugh 在與分析師的電話會議上表示，IBM 已採取提高運營效率的措施，包括優化其基礎架構和應用程序環境，以及採用 IBM Red Hat OpenShift 軟體。「我們持續評估額外行動。」他說。

IBM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

微軟 (MSFT-US) 周三 (19 日) 宣布，由於推特開始對其他企業訪問數據收費，微軟的廣告平台將不再支援推特，推特執行長馬斯克立即揚言對微軟提告，指控微軟「非法」利用推特資料訓練人工智慧 (AI)。

微軟的 Smart Campaigns 服務是提供給廣告商的社群媒體規劃和排程工具，可幫助廣告商在一個地方管理在 Facebook、Instagram 和 LinkedIn 等社群媒體活動。根據微軟周三發布的聲明，從 4 月 25 日開始，該產品使用者將無法發推文、寫草稿或看到以往的推文及活動。