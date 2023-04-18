和ChatGPT打對台 馬斯克宣布將推AI平台「TruthGPT」

繼上周傳出成立人工智慧公司 (AI)「X.AI」後，億萬富翁馬斯克周一 (17 日) 表示，將推出名為「TruthGPT」的 AI 平台，被外界視為挑戰 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT。

馬斯克接受福斯新聞頻道《Tucker Carlson Tonight》節目採訪時表示：「我將開展一個我稱之為『TruthGPT』的平台，這是一個極度追求真相的 AI，它試圖了解宇宙的本質。」這段訪問將分兩階段播出，第一部分是在周一，第二部分於周二晚間。

內華達州的一份文件顯示，馬斯克最近創立名為 X.AI 的人工智慧公司。據《華爾街日報》報導，馬斯克最近幾個月不斷招募研究人員，他的目標是和 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 競爭。

儘管如此，馬斯克上月才呼籲暫停開發更強大的人工智慧工具，以便讓產業有時間制定安全標準。

馬斯克受訪時稱：「理解宇宙的本質可能是通往安全的最佳路徑，一個了解宇宙本質的 AI，不太可能會消滅人類，因為我們是宇宙中有趣的一部分。」

馬斯克也在本次採訪重申對人工智慧監管的支持，他認為，監管機關應徵詢業界的意見，進而制定規範。

他說，人工智慧可能比管理不善的飛機或汽車設計還要危險，無論機率有多小，它還是可能導致文明毀滅，這不是不可能。