【袁志峰專欄】港股牛皮，下周突破悶局

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1) 股市前景

周四港股淡靜欠方向，3 大股指基本持平，成份股升跌各半，成交偏低，南向資金罕有地錄得大額淨賣出。中芯國際 (981) 漲逾 6%，為表現最佳藍籌。今月以來恒指高低點波幅只有 979 點，過去 1、3 及 5 年的月度波幅均值分別為 2495、2375 及 2308 點，預期未來一周港股波幅擴大，短線操作宜謹慎。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指平開，全日窄幅震盪，最多曾漲 105 點及跌 59 點，收報 20396 點，升 29 點或 0.1%。成交額按日增 2% 至 1016 億元，3 月份日均成交額 1264 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 51 億元，中芯國際 (981) 及美團 (3690) 錄得 7.9 及 2.9 億元淨買入，盈富基金 (2800) 及恒生國指 ETF(2828)錄得 28.0 及 21.1 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入 237 億元，3 月淨買入 671 億元。

恒指升 0.1%，藍籌股 34 升 39 跌 3 持平。中芯國際 (981) 漲逾 6%，為表現最佳藍籌。新奥能源 (2688) 及金沙中國 (1928) 升 5% 及 4%。海爾智家 (6690)、美團(3690) 及中國人壽 (2628) 升逾 3%。中國平安 (2318) 升逾 1%。碧桂園 (2007)、信義光能(968) 及龍湖集團 (960) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。藥明生物 (2269) 跌逾 2%。中生製藥 (1177)、石藥集團(1093)、中國海外發展(688)、華潤置地(1109) 及友邦保險 (1299) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.1%，收報 4098 點，成份股 14 升 15 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及網易 (9999) 升逾 3% 及 1%，快手 (1024) 跌逾 5%。中芯國際 (981) 及比亞迪電子 (285) 漲逾 6% 及 4%，為升幅最大成份股。海爾智家 (6690) 及金山軟件 (3888) 升逾 3% 及 2%。小鵬汽車 (9868) 及蔚來 (9866) 跌逾 8% 及 5%，為表現最差成份股。理想汽車 (2015) 跌逾 4%。金蝶國際 (268) 及萬國數據 (9698) 跌近 3% 及 2%。

板塊方面，晶片、燃氣、內險及基建股上升，漲幅居前。中國人壽 (2628) 及中國財險 (2328) 漲逾 3% 及 2%。中國中鐵 (390) 及中國鐵建 (1186) 升逾 4%。

電動車、鋰電池、光伏、生物科技、内房及物管股下跌，跌幅居前。天齊鋰業 (9696) 及贛鋒鋰業 (1772) 跌逾 6% 及 3%。信義光能 (968) 及信義能源 (3868) 跌逾 3% 及 2%。藥明生物 (2269)、信達生物(1801) 及藥明康德 (2359) 跌 2%-3%。越秀地產 (123) 及中國金茂 (817) 跌逾 11% 及 5%。融創服務 (1516)、世茂服務(873) 及新城悅服務 (1755) 跌 3%-4%。

周四上証指數小幅低開，早盤最多曾跌 0.8%，午後輾轉上揚至收盤，收報 3367.03 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數升 2.7%。滬深兩市總成交約 11400 億元 (人民幣 · 下同)，連續 13 個交易日逾萬億元，環比增加 600 億元。滬深股通北向交易轉淨買入約 47 億元，4 月以來累積淨買入 96 億元，3 月淨買入 354 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 4 月 LPR(貸款市場報價利率) 維持不變。人行公布，一年期 LPR 利率維持 3.65 厘，5 年期以上利率維持 4.3 厘，為連續第 8 個月持平。(信報)

4) 個股訊息

越秀地產 (123) 公布，建議按每 100 股供 30 股的基準供股，每股供股價 9 元，發行約 9.29 億股供股股份，籌集約 83.6 億元。供股價較周三收市價 12.56 元，折讓 28.3%。供股股份佔擴大後股本約 23.1%。(信報)

金沙中國 (1928) 公布，根據美國公認會計原則，2023 年第一季的淨虧損為 1000 萬美元，而 2022 年第一季則為 3.36 億美元。經調整物業 EBITDA 為 3.98 億美元，去年同期的經調整物業 EBITDA 虧損 1100 萬美元。(信報)

中國移動 (941) 公布，截至 3 月底止首季股東應佔利潤 280.67 億元(人民幣．下同)，按年增長 9.5%。期內，營運收入 2507.46 億元，按年增長 10.3%；其中，通訊服務收入 2098.37 億元，升 8.3%；銷售產品及其他收入 409.09 億元，升 21.9%。(信報)

中國電信 (728) 公布，截至 3 月底止首季業績，股東應佔盈利 79.84 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 10.5%。期內，經營收入 1305.88 億元，按年增長 9.2%。其中服務收入 1184.78 億元，按年增長 7.7%。(信報)

李寧 (2331) 公布，首季以李寧銷售點計算(不包括李寧 YOUNG)，整個平台的同店銷售按年錄得高單位數下降。就渠道而言，零售渠道錄得低單位數下降及批發渠道錄得低單位數下降，電子商務虛擬店舖業務下降 20% 至 30% 低段。(信報)



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