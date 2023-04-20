〈財報〉IBM Q1獲利高於預期 盤後漲逾1%

IBM (IBM-US) 周三 (19 日) 盤後公布第一季財報，雖然營收低於分析師預期，但獲利強勁，盤後股價漲逾 1%。

Q1 財報關鍵數據

EPS：調整後 1.36 美元 vs 1.26 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 0.4% 至 142.5 億美元 vs. 143.5 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：年增 26% 至 9.27 億美元，或持續營業單位每股 1.02 美元。

由於 IBM 在研究、開發和工程方面的支出減少，第一季費用總額和其他營收下降 4% 至 64.5 億美元，因此獲利成長高於營收成長。

IBM 財務總監 Jim Kavanaugh 在與分析師的電話會議上表示，IBM 已採取提高運營效率的措施，包括優化其基礎架構和應用程序環境，以及採用 IBM Red Hat OpenShift 軟體。「我們持續評估額外行動。」他說。

由於公司投資組合的變化，純益減少約 2.6 億美元。IBM 去年表示將出售醫療保健數據和分析資產給 Francisco Partners。

IBM 周四收低 1.14%，盤後上漲 1.79%，報每股 128.58 美元，但今年迄今仍跌逾 10%，遜於 S&P 500 指數同期漲逾 8% 的表現。

各部門財報細況

軟體：營收年增約 3% 至 59.2 億美元，高於 StreetAccount 調查的共識預期 58.3 億美元。

諮商部門：營收年增近 3% 至 49.6 億美元，低於 StreetAccount 調查的共識預期 50.1 億美元。

執行長 Arvind Krishna 在周三電話會議上表示：「客戶一直熱衷於降低成本，我們的諮詢業務自先前強勁成長的水準起，開始放緩，尤其是在美國地區。」

基礎設施單位 (含大型電腦)：營收年減 4% 至 31 億美元，低於 StreetAccount 調查的共識預期 31.9 億美元。

分佈式基礎設施和基礎設施支持類別出現下降，儘管 Z 大型電腦系統的銷售額在 5 月發布 Z16 型號後增長 7%。

軟體諮詢和基礎設施部門的毛利率均逐年擴大。

財測方面，按固定匯率計算，IBM 預期全年營收成長 3% 至 5%。Kavanaugh 上一季曾表示：「隨著時間推進 2023 年，全年成長率預期介於底線或個位數中段，這是謹慎做法。」IBM 仍預期 2023 年自由現金流達 105 億美元。

第一季進展

IBM 表示正在為 Masters Tournament 高爾夫 app 中的影片添加人工智慧 (AI) 評比。

OpenAI 推出 ChatGPT 聊天機器人後，近幾個月幾家科技公司均設法展示自家生成式 AI 能力，即可生成圖像、文本和影片的能力。

Krishna 說：「基礎模型、大型語言模型和生成式 AI 等 AI 技術使企業能夠從單個數據集創建 100 個 AI 模型，早期客戶參與的價值實現時間加快 70%，因此企業越來越有興趣使用 AI 來提高生產力和降低成本。」

Krishna 稱 IBM 正在與花旗合作，使用 AI 進行審計和合規。