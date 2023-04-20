特斯拉空頭今年迄今巨虧55.2億美元

根據 S3 Partners 數據，做空特斯拉股票的投資人今年迄今損失 55.2 億美元，即使空頭 4 月迄今坐擁約 21.6 億美元的豐厚帳面收益。

押空特斯拉的「空軍」在 4 月迄今迎來豐收月，單單該股週三下跌約 2%，就給空頭賺到約 2.18 億美元的利潤，空頭 4 月迄今獲得按市值計算約 21.6 億美元的利潤。

S3 執行董事 Ihor Dusaniwsky 表示，自 2010 年特斯拉股票開始交易以來，賣空者按市值計算損失 554 億美元。

押空特斯拉的「空軍」在 4 月迄今迎來豐收月 (圖：shutterstock)

特斯拉週三盤後公布第一季財報遜色，在中國和美國在內多個市場降價以提振需求的作法，雖然擴大營收但擠壓利潤率，淨利急遽下滑 24% 至 25.13 億美元，促使特斯拉盤後股價狂瀉逾 6%，短期來看，這可能會彌補特斯拉賣空者些許損失。

特斯拉是僅次於蘋果第二大被放空的美國股票。從 3 月初開始。特斯拉和蘋果不斷輪流登上空軍狙擊榜首，特斯拉目前空單部位約 8,365 萬股，即約有 3%、價值 154.2 億美元的特斯拉股票被賣空。除了特斯拉和蘋果外，微軟排名第三。

過去 12 個月，特斯拉股價下跌約 47%，而標普 500 指數的跌幅約為 7%，但今年迄今該股已累計上漲約 49%，而同期標普指數的漲幅約為 8%。