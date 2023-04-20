〈房產〉房仲調查：看房市走勢3年來現在最保守 年輕人較長輩樂觀

信義房屋 (9940-TW) 針對網友進行調查，購屋人對於房價看法越來越理性。對第二季調查房市信心持續修正，看跌房價比例已經達 51%，過去調查的經驗，一旦看跌房價比例達 5 成，房價就進入盤整期，不過看漲的仍有約 2 成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前看壞房市的比例達 51%，看壞比例是 2020 年第三季以來最高的一季，也可以說現在受訪者對於未來房價看法，是過去三年以來最保守的時候，主要還是因為房價在歷史高檔，但利率升升不息，房價已經缺乏上漲動能，過去的經驗來看，看壞比例若長時間高於 5 成，則房市朝向修正的機率會逐漸增加。

調查顯示，各年齡層對房價看法差異甚大，30-39 歲有 1/4 看漲，44% 看跌房價，但 50-60 歲看漲剩一半，6 成看跌房價，顯示年長者經歷過景氣循環，對於房市看法明顯較年輕人謹慎很多。

曾敬德表示，此次調查受訪者仍延續對未來房市理性謹慎的看法不變，且觀察不同年齡層對於房價看法差異甚大，39 歲以下的族群，可能沒有甚麼房價修正的體驗，因此對於房市看法相對樂觀一些，不過年紀越大越保守，一方面大家都經歷過景氣循環，二來年紀較大者對於風險承擔能力較低，所以調查出來呈現年輕人較年長者更樂觀的現象。

信義房屋針對官網的使用者進行調查，調查結果顯示，去年第一季市場最樂觀的時候，有高達 62% 的受訪者看漲未來房價，不過央行升息後逐季收斂，這季調查看壞的比例是看好的 2.4 倍，有 51% 看跌未來房價，剩下 21% 看漲未來房價，28% 認為未來房價持平。

若以區域房價看法，過去一段時間的房價高漲區，看漲比例維持在 2 成左右，但看壞比例不少都已經達到 5 成，看法相對樂觀的反而是新竹地區，看漲雖然只有 15%，但看跌也只有 39%，看跌房價比例明顯少於六都。

至於不同年齡層對於房價看法，30-39 歲有 1/4 看漲房價，看跌 44%，40-49 歲看漲剩 16.3%，看跌達 57%，50-59 歲看漲剩 13.3%，看跌已經達到 6 成，顯示年紀越大者越保守。對通膨與房價看法部分，有 54% 相對多數的民眾認為，房價已經反映通膨，再漲有限，僅有 19% 認為會再刺激房價上漲。

此一調查內容是信義房屋從 3 月 15 到 22 日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收 1150 份樣本資料。