〈房產〉繼大宇紡織後 桃園觀音工業區近5000坪工業用地標售

桃園地區繼大宇紡織 (1445-TW) 龜山廠求售後，商仲業者受託辦理桃園市觀音工業區土地公開標售，標的面積 4869.94 坪，為雙面臨路的丁種建築用地，形狀方正，建蔽率與容積率分別為 70% 與 300%，開標日為 6 月 7 日。

觀音工業區為桃園市面積最大的經濟部編定工業區，總開發面積超過 632 公頃。園區已開闢超過 30 年，聚集超過 300 家廠商在此設廠，並擁有優異的供水、供電與汙水處理等公共設施服務，區內大廠包括全聯、國瑞汽車、亞東石化、台灣玻璃 (1802-TW) 等知名企業。工業區內交易活絡，據第一太平戴維斯統計，近 3 年觀音工業區交易規模 1 億元以上的交易案合計約 77 億元，規模在桃園市的各工業區中排名第三，僅次於華亞科技園區與中壢工業區。

近年積極布局的企業包括：聯華食品 (1229-TW) 於 2020 年以 10.6 億元購入 7,000 坪工業土地，並投入 61 億元興建觀音廠，引入智慧化食品產線與自動運輸設備等；另外，華紙也在 2020 年以 20 億元購入 3M 集團子公司的觀音工業區廠房，規劃打造研發生產發展基地，並於去年正式啟用。

從近期的交易紀錄觀察，觀音工業區的土地行情已突破 2 字頭，漲幅明顯，但若與桃園週邊工業區相較，例如平鎮工業區、大園工業區與幼獅工業區，工業地行情介於每坪 25 萬到 30 萬元之間，觀音工業區的設廠成本相對較低。

負責標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，近期不管是中央或地方政府都積極在桃園規劃開發多個產業園區，以引進智慧製造、現代倉儲、雲端運算或綠能低碳等低汙染產業為首要目標，因此不一定能夠滿足傳統製造業的建廠需求，這也反映了即便公部門積極開闢新園區，經濟部編定工業區交易保持熱絡，價格穩步上漲。

以觀音工業區為例，園區規模大且早在 1990 年就開發完成，公共設施配套相對充足，每日自來水供應量有 5.5 萬公噸，汙水處理量有 4.8 萬公噸，優於周邊其他的工業區，因此吸引有生產製造需求的企業進駐。