〈愛山林展望〉宏道新竹帝寶案 簽約美國UL健康建築打造健康智慧城

愛山林 (2540-TW) 積極推案的「宏道新竹帝寶」為落實建築革新、台灣典範的理念，今 (21) 日與美國 UL Solution 的健康建築標章簽約緊密合作，將在 18 萬坪的土地上，打造出全台第一座計畫導入世界級認證的健康智慧城市。

愛山林指出，美國 UL Solution 的健康建築標章（Underwriter Laboratories Inc.）是美國最具權威，也是世界上從事安全試驗和鑑定的大型民間機構），包含在光、水、音、空氣、建築衛生五大面向，做最全面的級別認證，而持續推案中的「宏道新竹帝寶」也將是全台第一座計畫導入世界級認證的健康智慧城市。

愛山林董事長祝文宇指出，宏道新竹帝寶以智慧城市為開發定位，不同一般以單體建築為單位，而是以城市規格為範疇，在基盤建設即導入環狀高速光纖骨幹佈建，不只在硬體上做到智慧化，更在軟體設計採取量身定做的模式，運用 AI（人工智慧）大數據與 OTA(空中傳輸，Over-The-Air），全面翻轉台灣房地產建築思維。

祝文宇強調，宏道新竹帝寶案不僅符合目前的 5G 通訊潮流，未來也將可隨通訊、科技技術的升級，一舉攀上 6G、7G、8G 的更新代技術水準。同時，宏道新竹帝寶案在大面積的土地上進行整體開發，在設施上將比在重劃區內以各建商進行各自小基地內規劃更加完善。

愛山林在寶山鄉進行大規模造鎮案，總銷將逾 1000 億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

宏道新竹帝寶位於新竹縣寶山鄉，鄰近香山交流道匯集國道 3 號、國 1 交會處，共分九區，規劃 35、50、70 坪，以及 83150 坪的 2 層美式獨棟產品，共 3000 戶，總銷破 1000 億元，祝文宇說，此一推案首期 170 億元已售出 100 億元，預估下半年推出第二期的總銷規模也達 170 億元。