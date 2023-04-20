中工北市延壽國宅百億元新都更案動工 預估2027年完工

中華工程 (2515-TW) 預估總銷 100 億元的台北市都更案鳴森苑 (原為延壽 J 區)，(20) 日動工，中工主管指出，鳴森苑建案總銷戶數 154 戶，即將於第三季到第四季預售，動工後預計在 2027 年完工。。

中工近年來積極深耕房地產市場，已成功整合民生社區延壽國宅 M 區 (中工常翠)、K 區 (中工耘翠)、I 區 (中工碧硯閣) 及 J 區 (中工鳴森苑) 等四大街廓，總面積達 5650 坪，共 654 戶，成為台北市最大的都更整合案。繼中工常翠完銷後、耘翠尚剩 2 戶建商保留戶釋出、碧硯閣熱銷中。

今天上午動工的中工鳴森苑 (原為延壽 J 區)，台北市市長蔣萬安、都市發展局局長王玉芬、都市更新處處長陳建華都出席動工典禮。基地面積超過 3000 坪，1995 年即被鑑定為「高氯離子混凝土建築物」(海砂屋)。於更新重建前為 7 層海砂屋建物，是延壽國宅中最大的都更案，總戶數共 336 戶。完成更新後將興建地上 21 層 SRC (「鋼筋混凝土」＋「鋼骨」的耐震結構) 及地下 4 層之建築量體，預計 2027 年完工。

中華工程藉由以往都更累積的經驗，引導居民參與都市更新觀念，凝聚參與共識。目前除了已完成的民生社區都更案，目前仍有南港、樹林、松山區、內湖區及士林區等在手都更案件進行整合外，也朝向公辦都更、自主開發都更、市地重劃、地上權及捷運聯合開發等多元發展。