〈房產〉房市雖大漲 2021以來竟有高達5.4萬件免繳房地合一稅交易

根據財政部個人房地合一徵課所得稅件數及應納稅額統計表統計，從 2021 年以來共計有 5.4 萬件個人房地合一徵課所得稅案件，屬於無應納稅額，2021 年無應納稅額佔比達 31.55%，2022 年無應納稅額佔比也達 25%，對比房地產價格大漲，出現數萬件的免稅案件的確有點超乎想像。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德對此一現象的解讀是，2021-2022 房價出現一大波漲勢，但同時間卻有 1/4-1/3 符合房地合一稅收條件的個案，屬於無應繳納稅額，這樣的景氣不太容易出現售屋賠錢的狀況，可能有些案件屬於先買後賣的重購退稅，有些可能扣除成本與費用後，房價沒有增值，只是這樣的比例在這樣的大多頭景氣下，實在是蠻出乎意料之外。

統計顯示，2021 年的房地合一稅案件中，共計有 3.3 萬件屬於不用繳稅，占比為 32%，2022 年前三季則有 2.1 萬件屬於無應繳納稅額的案件，占比為 25%，反映出有相當比例都屬於不用繳稅個案。值得留意的是房地合一稅 2022 年屬於 10% 稅率的案件數開始倍數增加，逐漸有 2016 年買進的屋主，開始適用 6 年 400 萬元免稅，超過按 10% 課稅的狀況。

曾敬德提醒，適用 400 萬元免稅有相當條件，必須個人或其配偶、未成年子女設有戶籍；持有並實際居住連續滿 6 年且無供營業使用或出租，且 6 年內以 1 次為限，除了 400 萬元免稅優惠外，民眾也可以利用重購退稅條件，但都要留意相關規定。