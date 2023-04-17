〈房產〉台北去年營利事業房地合一稅收近60億元 居六都之冠

據財政部統計，2022 年全台營利事業房地合一稅收達 171.9 億元，年增將近 100 億元，足足比 2021 年多出 1 倍以上，也讓去年稅收寫下史上單年新高，甚至超過了 2017-2021 的五年總和，締造「一年贏五年」超狂紀錄。六都中又以台北市貢獻最大，稅收逼近 60 億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地合一稅 9 成為專款專用，另有 10% 作為中央統籌分配款，房地合一稅收大增，對營所稅超徵貢獻不少，也間接推動政府普發現金。而去年營利事業房地合一稅收翻倍大爆發，可說是「政策能量完整釋放」所致。房地合一 2.0 新制於 2021 年下半年上路，法人交易比照自然人課稅，且新制適用範圍擴大，不僅納入預售屋，法人間常見的特定股權交易也需課稅，因此新制自前年下半年實施後，稅收隨即大進補，而 2022 年是房地合一 2.0 施行後的第一個完整年度，政策發酵程度更勝 2021 年，一舉讓營利事業房地合一稅收首破百億大關。

張旭嵐指出，除了房地合一 2.0 徹底發威外，近年不動產漲勢鮮明，交易多有獲利，也為國庫奠定豐厚的稅收基礎。不過今年平均地權條例修法過關，私法人許可制即將實施，屆時法人對房市的態度將轉趨保守，使買賣熱度降溫，因此今年營利事業房地合一稅收，不排除會「開高走低」。

全台的企業投資以都會區為主，所以營利事業房地合一稅收也高度集中在六都，去年六都合計貢獻 146.2 億元，佔比超過 85%，其中台北市去年進帳近 60 億元，佔全國總額的三分之一強，堪稱最威金雞母。台中市則以 25 億元稅收奪下六都亞軍；南霸天的高雄市，也以 18.2 億元躋身前三名，且稅收年增 2.63 倍，比台南的 2 倍還高，增幅為六都最可觀。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市不僅是全台的商貿核心，也是亞太經貿重鎮，海內外法人交投熱絡，所以創稅能力最強。台中市則是中台灣產經中樞，且南來北往便利，吸引企業積極進駐，據經濟部資料顯示，近五年登記在台中的公司行號家數，增加近 15%，成長幅度為六都之最，蓬勃的企業投資，是台中營利事業房地合一稅收的最大利基。

高雄與台南稅收翻漲逾兩倍，首先是稅收基期相對低，易放大增減幅度；二來是打炒房政策加深房市的觀望氣氛，且不少持有多戶非自住房屋的法人，在地方政府實施囤房稅後，選擇固守基本面較扎實的中北部，將南二都的物件獲利了結，助長高雄、台南去年的法人交易，激勵稅收顯著上揚。