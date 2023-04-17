盤中速報 - Viridian Therapeutics Inc(VRDN-US)股價大漲至26.6400元，漲幅達5.71%

Viridian Therapeutics Inc(VRDN-US)截至台北時間17日21:44股價上漲1.44美元，報26.6400美元，漲幅5.71%，成交量39,858（股），盤中最高價26.7100美元、最低價25.9400美元。

美股指數盤中表現

Viridian Therapeutics Inc(VRDN-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.83%
  • 近 1 月：-11.89%
  • 近 3 月：-30.44%
  • 近 6 月：+20.17%
  • 今年以來：-13.73%

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