盤中速報 - Viridian Therapeutics Inc(VRDN-US)股價大漲至26.6400元，漲幅達5.71%

Viridian Therapeutics Inc(VRDN-US)截至台北時間17日21:44股價上漲1.44美元，報26.6400美元，漲幅5.71%，成交量39,858（股），盤中最高價26.7100美元、最低價25.9400美元。
美股指數盤中表現
Viridian Therapeutics Inc(VRDN-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.83%
- 近 1 月：-11.89%
- 近 3 月：-30.44%
- 近 6 月：+20.17%
- 今年以來：-13.73%
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