法國呼籲停止供應以色列武器 以國總理痛批「可恥」
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-06 11:02
法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 表示，做為尋求政治解決方案的更廣泛努力的一部分，應停止向以色列運送用於加薩衝突的武器。得知這一消息後，以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 周六 (5 日) 猛烈抨擊回應。
納坦雅胡談到馬克宏和其他西方領導人時說：「他們感到羞恥。」
他在其辦公室發布的預先錄製的影片中表示：「無論有沒有他們的支持，以色列都會獲勝。」他還補充說，呼籲實施武器禁運是一種恥辱。
馬克宏早些時候對法國國際廣播電台表示，當務之急是「回到政治解決方案，停止用於加薩作戰的武器。法國不會運送任何武器。」
他補充說：「我們現在的首要任務是避免局勢升級。黎巴嫩人民絕不能因此而成為犧牲品，黎巴嫩不能成為另一個加薩。」
法國不是以色列的主要武器供應國，根據國防部的年度武器出口報告，法國去年運送了價值 3000 萬歐元（3300 萬美元）的軍事裝備。
馬克宏發表此番言論之際，法國外交部長巴羅 (Jean-Noel Barrot) 正在進行為期四天的中東之行，巴黎希望在恢復外交努力方面發揮作用。
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