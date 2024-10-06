輝達RTX 50系列顯卡傳明年初亮相 這4家顯卡廠等著進補

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-06 11:40

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輝達 (NVIDIA-US) 新一代顯示卡 RTX 50 系列規格曝光，儘管因 Blackwell 良率問題，導致推出時間預估延遲至明年 1 月 CES 展前後，仍受市場關注，台板卡廠微星、技嘉、華碩和承啟有望進補。

根據業界消息，RTX 5090 將採用台積電 4NP 製程，搭載 GB-202-300 GPU，配備 21,760 個 CUDA 核心，32GB GDDR7 顯存，功耗高達 600W。而 RTX 5080 則配備 10,752 個 CUDA 核心，16GB GDDR7 顯存，功耗為 400W，規格大幅超越前代產品。

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為因應新卡推出，輝達預計於今年 10 月開始停產現有的 RTX 40 系列高階顯示卡，輝達在 AI 和電競兩大市場的優勢地位將持續鞏固，有望為微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 和承啟 (2425-TW) 等台灣板卡廠商創造新的市場機會。

微星在今年 4 月宣布將以 GeForce RTX 系列 GPU 顯示卡產品為主力，8 月營收創今年新高；技嘉預期，新平台的推出和顯示卡供不應求，將推動營收獲利增長。

承啟作為中國顯卡廠七彩虹的代工廠，顯卡產品出貨力道逐漸增強，隨著消費性電子第四季旺季到來，營運有望逐步升溫。；華碩部分，主板及顯示卡歸類為零組件業務，並預估今年將成長 5-10%。