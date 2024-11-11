〈焦點股〉冠德獲利強 前三季EPS 8.3元 價量齊揚站上短期均線

建商冠德 ( 2520-TW ) 受惠「冠德心天匯」等的完工交屋，推升 2024 年前三季業績跳升，第二季單季每股純益達 4.4 元，第三季稅後純益 13.59 億元，每股純益也達 2.51 元，2024 前三季稅後純益達 44.94 億元。每股純益達到 8.3 元。

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冠德已完工的「冠德心天匯」總銷 130 億元，銷售率達 85%，在 2024 年下半年的持續入帳，成一大營收成長動能；還有「冠德安沐居」、「冠德大直綻」、「冠德信義」成屋銷售入帳，法人估，冠德 2024 年全年營收達 300 億元，預計可以賺回一個股本。