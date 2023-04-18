〈美股熱門股〉傳三星搜尋引擎換必應 Alphabet盤中跌近3% 道富銀行Q1財報黯淡跌逾10%

傳三星搜尋引擎可能換必應 Alphabet 盤中股價跌近 3%

《紐約時報》（NYT）日前報導，南韓三星電子考慮用微軟旗下必應（Bing）搜尋引擎取代 Google，消息影響 Google 母公司 Alphabet 周一（17 日）盤中股價股價挫跌近 3%。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 盤中股價下跌 2.91%，每股暫報 105.70 美元。

紐時上周末的報導凸顯 Google 每年 1,620 億美元搜尋引擎業務面臨來自必應日益嚴峻的挑戰。必應只是市場上較小的競爭對手，但在 ChatGPT 背後的人工智慧（AI）整合後，最近變得越來越引人注目。

紐時報導指出，三星考慮將默認搜尋引擎由 Google 改為必應，Google 近 30 億美元年收入面臨威脅，而面對成立 25 年以來最大威脅，Google 正抓緊打造一款帶有 AI 功能的全新搜引擎。據悉，Google 正在測試名為「Magi」的新功能，替現有搜尋引擎新增各類 AI 功能，目前有 160 多人正全職從事這項工作。

美國道富銀行 Q1 財報黯淡 盤中股價跌逾 10%

美國道富銀行（State Street）(STT-US) 周一公布的首季財報不如市場預期，盤中股價一度暴跌逾 17%，觸年 10 月中以來新低，但稍後跌幅收窄，截稿前下跌 10.93%，每股暫報 71.29 美元。

雖然在利率走高的帶動下，讓其首季的淨利息收入年增 50%，但全季獲利仍年跌 9% 至 5.49 億美元，每股獲利 1.52 美元，低於市場預估的 1.64 美元。即使營收年增 0.6% 至 31 億美元，仍然低於預估 31.3 億美元。

其中，最受市場關注的向客戶收取服務費收入年減 9%，主要受到業界的金融服務與管理等平均費率下降、外匯交易服務費下跌、和金融行情走弱等其他挑戰所拖累。

最讓投資人憂慮的是，道富旗下投資部門所管理的資產規模，首季大減 10% 至 3.6 兆美元，反映市場行情低迷和資金淨流出的問題惡化。道富是全球最大共同基金與 ETF 供應商之一。

牽動市場敏感神經的存款金額，道富首季下跌 5% 至 2,240 億美元，但現金管理產品在 3 月份出現流入現象，主要是其客戶把資金從銀行帳戶，轉移到貨幣市場基金以尋求更高報酬所致。