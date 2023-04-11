〈焦點股〉三星減產效應 記憶體概念股放量齊揚

三星宣布將減產記憶體，市場預期可望帶動價格跌幅收斂，台股 DRAM 族群今 (11) 日吸引資金進駐，晶豪科 (3006-TW) 放量直攻漲停，創近 10 個月新高，模組廠威剛 (3260-TW) 也大漲逾半根停板，南亞科 (2408-TW)、華邦電(2344-TW)、群聯(8299-TW)、鈺創(5351-TW) 等相關概念股漲勢都相當凌厲。

三星 7 日公布初步財報，受全球半導體需求急劇惡化影響，上季營業利益預估將暴跌 96%，創 2009 年金融危機以來最低水平，記憶體需求不振，客戶持續進行庫存調整，三星宣布將減產，尤其是庫存充沛的產品，但公司並未透露詳細減產數量。

法人指出，三星喊出減產，第二季記憶體價格恐持續下跌，但跌幅有望趨緩，對整體產業來說仍是正向訊號，為價格提供支撐。

晶豪科盤中亮燈漲停，達 91.7 元，為去年 6 月底以來新高，截至午盤，成交量已爆出 4.2 萬張，為前一個交易日的 4 倍多；威剛一度大漲 6%，衝上 83 元，創 1 年來新高。

記憶體三雄同聲歡慶，南亞科勁揚逾 3%，最高來到 69 元，攀 1 年新高；華邦電早盤大漲逾 4%，最高來到 27.5 元，但漲勢逐漸收斂；旺宏股價也漲逾 1%。

其他記憶體概念股方面，群聯、鈺創、品安 (8088-TW)、十銓 (4967-TW)、宇瞻 (8271-TW)、華東 (8110-TW) 等，皆獲得買盤青睞。

威剛 3 月營收 25.39 億元，月增 1.84%，年減 21.99%；第一季營收 72.09 億元，季減 3.4%，年減 26%。威剛看好，第一季將是今年營運低點，公司營運規模將從本季起穩健向上，董事長陳立白也預期，下半年記憶體產業將正式進入多頭市場。