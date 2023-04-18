〈美股盤後〉道富銀行崩逾9% ASML、Alphabet挫低 費半黯然收黑

聯準會可能進一步升息，美債殖利率攀升，投資人持續消化新一批財報，金融股強勢領漲，美股主指週一 (17 日) 多震盪收紅。

道瓊指數收紅逾 100 點，那指和標普微漲逾 0.2%，費半指數小跌 0.12%。道富銀行暴跌逾 9%，ASML 瀉逾 4%，Alphabet 挫低超 2.6%。

政經方面， 聯準會 (Fed) 計劃今年再升息 1 碼，市場正在消化 5 月 3 日今年最後一次升息​​的可能性，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週一稱，他希望看到更多證據表明美國通膨正在回落至央行 2% 的目標。

美國債務上限危機升溫，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週一表示，她不相信美國會發生債務違約，因為讓如此嚴重的危機發生，對全球造成的後果將不堪設想。

國際貨幣基金 (IMF) 預測，中國將是未來 5 年全球經濟成長最大貢獻者，占比料將達美國的 2 倍。

荷蘭情報單位週一指出，俄羅斯和中國對荷蘭的國家安全構成最大威脅，中國通過企業收購、學術合作以及非法間諜活動、秘密投資和非法出口瞄準荷蘭高科技公司和機構。

美股週一 (17 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收紅，房地產、金融和工業板塊領漲，能源、通訊服務和醫療服務收黑。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.22%；Meta (META-US) 下跌 1.19%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.012%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.66%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.93%。

道瓊成分股互有消長。Salesforce (CRM-US) 上漲 1.25%；波音 (BA-US) 上漲 1.65%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.73%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.76%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.26%。

費半成分股以 ASML 領跌。ASML (ASML-US) 下跌 4.08%；美光 (MU-US) 跌 0.14%；輝達 (NVDA-US) 上漲 0.91%；AMD (AMD-US) 下跌 2.05%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.98%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.60%；高通 (QCOM-US) 跌 0.65%。

台股 ADR 漲聲響起。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.91%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.27%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.25%。

企業新聞

美股財報季持續開跑，上週五銀行巨頭財報普遍優於預期，不過本週來了新的利空。

道富銀行第一季財報成績單慘烈，營收達 31 億美元，低於預期的 32.2 億美元；調整後每股純益 1.52 美元，低於預期的 1.64 美元，而且淨現金流為負 260 億美元，遠低於預期的 84.4 億美元。道富銀行 (STT-US) 暴跌 9.24% 至每股 72.68 美元。

嘉信理財 (Charles Schwab) (SCHW-US) 上漲 3.94% 至每股 52.77 美元。嘉信理財第一季財報優於預期，不過該公司停止庫藏股計畫，並警告因融資成本上升，其第二季營收將比去年同期下降多達 9%。

蘋果 (AAPL-US) 漲 0.012% 至每股 165.23 美元。蘋果與高盛週一聯手推出 Apple Card 儲蓄帳戶，年利率高達 4.15%，而且沒有手續費、最低存款或餘額要求，不過目前此功能僅限美國地區使用，日後會開放更多地區使用。此外，蘋果在截至 3 月底的 1 年內，蘋果在印度的銷售額激增近 50%，而蘋果執行長庫克將於週三會見印度總理莫迪，作為他訪印行程的一部分。

外傳受到台積電縮減資本支出影響，半導體微影設備廠 ASML 遭台積電大幅砍單，幅度可能高達 40%，ASML 2024 全年業績將明顯承壓。ASML (ASML-US) 下跌 4.08% 至每股 639.04 美元。台積電 (TSM-US) 上漲 0.91% 至每股 87.99 美元。

《紐約時報》日前報導，南韓三星電子考慮用微軟旗下必應 Bing 搜尋引擎取代 Google。微軟 (MSFT-US) 微升 0.93% 至每股 288.80 美元。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.66% 至每股 105.97 美元。

Roblox 估計 3 月每位每日活躍用戶的平均訂單在 3.73 美元到 3.85 美元之間，與去年同期相比變化在下跌 2% 到上升 1% 之間，Roblox (RBLX-US) 狂瀉 12.01% 至每股 40.21 美元。

經濟數據

美國 4 月 NAHB 房產市場指數報 45，預期 44，前值 44。

華爾街分析

Edward Jones 投資策略師 Angelo Kourkafas 說：「市場週一有些觀望，很多企業財報將公布，聯準會利​​率決定也將幾週內公布。」

CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 表示：「市場週一陷入拉鋸戰，主因是有一派人認為，經濟出現疲軟跡象，促使他們對聯準會很快結束緊縮政策感到樂觀，另一派人認為經濟仍有韌性，研判聯準會將被迫在更長時間內升息並維持高利率政策。」

華爾街大空頭、摩根士丹利策略師 Michael Wilson 週一發布報告預測，標普指數近月上漲是由少數幾檔股票推動，如果美債殖利率持續上升，該指數將面臨創新低的風險。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主