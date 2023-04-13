美上周初領失業金人數攀至23.9萬 3周來首升

美國勞工部周四（13 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23.9 萬人，高於市場預期的 23.2 萬人，較前值 22.8 萬人增加 1.1 萬人，為 3 周來首升，主因是加州就業人數激增；上週續領失業金人數報 181 萬人，低於市場預期的 181.4 萬人，徘徊在 17 個月高點附近。

美國上周續領失業金人數徘徊在 17 個月高點附近。(圖：ZeroHedge)

截至 4 月 8 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.9 萬人，高於市場預期的 23.2 萬人，較上周的 22.8 萬人增加 1.1 萬人，4 周移動平均值報 24 萬人。

截至 4 月 1 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 181 萬人，較上周的 182.3 萬人減少 1.3 萬人，低於市場預期的 181.4 萬人，4 周移動平均值報 181.35 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

失業金人數可能每周都不穩定，尤其是在耶穌受難日的連假前後，不過初領失業金人數攀升仍顯示就業市場在聯準會（Fed）升息一年之後開始走軟。

美國勞工部上周更新 2018 年申請失業就機的季節性因素，這把申請人數提高到與最近裁員更一致的水準。

上周的另一項數據顯示，美國就業人口增加而職位空缺正在減少。2 月職位空缺數降至 2021 年以來新低，而 3 月勞動參與率升至 3 年來新高。勞動力供需之間更好的平衡可能有助於緩解未來的一些薪資壓力，進而緩解通貨膨脹。

此外，美國昨日公布的消費者價指數（CPI）報告顯示物價壓力有所緩和，而今日出爐的生產者物價指數（PPI）增速為新冠疫情以來最慢。

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，初領失業金人數攀升反映今年早些時候科技和金融公司宣布的裁員計畫，這些公司裁員的影響正開始產生影響，尤其是在加州最為明顯。