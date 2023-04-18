蘋果進一步攻向金融服務領域 推出年利率4.15%儲蓄帳戶

根據 CNBC 周一（17 日）報導，蘋果與華爾街大行高盛聯手推出年利率為 4.15% 的 Apple Card 儲蓄帳戶，該帳戶沒有最低存款或餘額要求，用戶可以透過 iPhone 上的錢包應用程式設定帳戶。此舉意味著蘋果在進軍金融服務領域的道路上更進一步，也表明美國銀行業存款爭奪戰依然持續且競爭激烈。

根據聯邦存款保險公司數據，美國全國的儲蓄帳戶平均年利率僅有 0.35%，因此蘋果提供的 4.15% 年利率要高出許多。不過當前不少大型信用合作社、線上和實體銀行也爭相提供具有競爭力的儲蓄年利率。

蘋果表示，透過 Apple Card 獲得的所有每日現金回饋（Daily Cash）將自動存入儲蓄帳戶。每日現金回饋是 Apple Card 的獎勵計畫，可提供最高達 3% 的消費回饋。用戶可以隨時更改每日現金回饋的存放帳戶，也可以把銀行帳戶中的存款轉到該儲蓄帳戶增加收入。

Apple Card 的儲蓄用戶可以透過在錢包應用程式中的介面管理帳戶，可查詢利息和帳戶餘額或提領資金。

蘋果負責 Apple Pay 和 Apple Wallet 的副總裁 Jennifer Bailey 說：「儲蓄帳戶幫助用戶從 Apple Card 的每日現金回饋中獲得更多價值，同時替用戶提供一種每日省錢的簡便方法。我們的目標是打造讓用戶財務生活更健康的工作，並將儲蓄建構到 Apple Card 的錢包應用程式中，讓用戶能夠直接無縫消費、發送和保存每日現金回饋都在同一個地方。」

上述儲蓄帳戶是蘋果與華爾街大行高盛聯手推出，這意味著蘋果在進軍金融服務領域的道路上更進一步，也表明美國銀行業存款爭奪戰依然持續且競爭激烈。

今年 3 月矽谷銀行倒閉掀起美國銀行業危機，美國儲戶紛紛將存款搬到規模更大的銀行裡，利率更高的貨幣市場基金也瘋狂「吸金」。

與此同時，美國中小型銀行被搶走數千億美元的存款。在這樣的背景下，一些中小銀行提高支付給除戶的利率，例如擁有大量新創企業客戶的銀行 PacWest Bancorp(PACW-US)，最近幾周的一款較短期的定期存單（CD）提供高達 5.5% 的利率。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價小跌 0.42%，每股暫報 164.52 美元。