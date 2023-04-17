電動車價格戰白熱化 特斯拉Q1利潤率備受矚目

路透周一（17 日）報導，美國電動車龍頭特斯拉第一季獲利預料將達寫下 3 年多來新低，因為面對日益激烈的競爭和疲軟的經濟，特斯拉大幅價降吸引消費者拉抬銷量。

特斯拉是全球最有價值的汽車製造商，手握美國電動車市占率一半以上，其在 1 月至 4 月期間 5 度下調電動車售價，旨在提振今年第一季（截至 3 月 31 日）的銷量，但也擠壓了自身在電動車業領先的利潤率。

根據 Visible Alpha 調查的 17 位分析師數據，特斯拉第一季毛利率估為 23.2%，低於去年同期創紀錄的 32.9%，也是自 2019 年第四季以來新低。

特斯拉財務長 Zachary Kirkhorn 今年 1 月承諾，利潤率不會低於 20%，所有車款的平均售價不會低於 4.7 萬美元。不過分析師預估，特斯拉將進一步降價並面臨利潤率壓力。

Bernstein 分析師在一份報告中表示，儘管許多投資人一直希望第一季的利潤率觸底，但情況可能未必如此，預估特斯拉利潤率還會進一步下調。

特斯拉上周五在歐洲、以色列和新加坡大幅價降。在美國部分，自今年年初以來，特斯拉以將基本款 Model 3 的售價累積下調 11%，其中基本款 Model Y 的價格下調 20%。

儘管消費者可能因擔心出現的經濟衰退而減少部必要的支出，讓電動車市場承壓，但特斯拉的競爭對手如福特汽車 (F-US) 以在美國國內提升競爭力道。與此同時，特斯拉的第二大市場中國，該公司正在努力追趕競爭對手比亞迪。

周一稍早有報導指出，特斯拉上海工廠工人在周末被告知削減績效獎金之後，現在正透過社群媒體向執行長馬斯克喊話和抱怨，並希望獲得中國民眾的支持。根據員工的社群媒體貼文，減少獎金是與今年稍早該工廠的一起致命意外事故有關。績效獎金也與工廠的業績掛鉤。

不過，特斯拉表示，由於規模經濟，其在德州奧斯丁和德國柏林的超級工廠產量增加有助提高利潤率。此外，特斯拉還可能受惠今年鋰價暴跌，尤其是在中國，電動車需求下滑導致鋰庫存累積。

Canaccord Genuity 分析師 George Gianarikas 表示：「基於大宗商品成本下降，特斯拉的利率很可能守住下滑風險。」

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.95%，每股暫報 186.75 美元。