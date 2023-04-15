日月光高雄廠護樹綠化十年有成 固碳愛地球

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光今 (15) 日響應 2023 年世界地球日，包括高雄廠員工、眷屬及楠梓里民，現場 150 人共襄盛舉，目前已在高雄都會公園植樹 3000 棵、10 年有成，透過都市綠化固碳 14.85 噸、並可涵養水源，間接推動永續生態城市發展，提升高雄市區綠覆率。

日月光為因應全球暖化衝擊氣候，極力保護生態環境，期望藉由護樹行動讓綠帶蔓延大地，發揮森林系的多元價值，同時推廣護樹活動。

此次活動由經驗豐富的長者與年幼學童相互照顧與分享資源，加上中生代致力推廣生態環境教育傳達環保理念，環園步道的環教課程也融合歷史介紹、生態教育，日月光小小植物園的樹苗照護，建立正確種樹、愛樹、護樹觀念，共同植樹護林守護台灣的綠化。

日月光 2014 年起在高雄都會公園種下台灣欒樹、台灣櫸、無患子、印度紫檀、矮仙丹等樹種，現今樹木群茁壯長葉，優美樹形與樹種特性成為市區的綠意美景，林間偶爾可見斑鳩、松鼠、蜥蜴、蝴蝶等動物，優化生態環境讓公園成為令人流連忘返之處，大地再度充滿生機。

日月光透過種樹、護樹守護地球環境，在楠梓區持續推動都市森林保護，改善都市揚塵狀況，固碳達 14.85 噸，高雄廠以讓企業永續經營的態度積極正向，守護自然之路並肩同行。

日月光高雄廠重視 ESG，積極發揮綠色影響力，除了關鍵技術的研究創新引導產業綠色轉型，長期推廣日常環境保護，更多年響應世界地球日，號召全體員工一起愛護環境，辦理多元主題活動如，淨灘、淨道、淨山、無痕飲食及日常節能節水小撇步宣導等，帶領大家從生活簡單入手，並且透過展覽向民眾推廣環境關懷理念響應綠生活。

日月光善盡企業公民責任，透過最貼近民生的方式與地球共好，將永續融入生活，致力實踐綠色生活。