經濟部證實收到中方貿易壁壘調查通知 將由OTN統籌評估影響

中國商務部將對我啟動貿易壁壘調查，經濟部今 (15) 日證實，台灣 WTO 代表團已在 13 日收到中國 WTO 代表團通知，後續將由行政院經貿談判辦公室 (OTN) 統籌，針對產業影響等面向進行評估。

由於中國長年以來，對台灣貿易問題都定調成「內政問題」，因此對於中國 WTO 代表團透過 WTO 管道，以會員國的身分通知要求磋商，此舉也讓經濟部頗感意外。

對於中國 WTO 代表團透過 WTO 通知我，經濟表示，接下來將由行政院經貿談判辦公室 (OTN) 統籌，並由經濟部、農委會等部會針對產業影響進行評估。

中國商務部日前公告，要針對台灣對中國進口商品所設的貿易壁壘啟動調查，總計共有 2455 項商品，調查時間約 6 個月到 9 個月；根據經濟部統計，我禁止從中國進口的商品中，有 1000 多項為農產品，另有 1000 項則是工業產品。

針對中國商務部將調查台灣對大陸貿易壁壘，當中涉及商品共 2455 項，經濟部長王美花日前受訪時強調，台灣願意在不設限的情況下，針對貿易議題與對岸磋商討論。

中國商務部 12 日宣布，即日起對台灣啟動貿易壁壘調查，調查項目主要涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，包括 2455 項產品，預定在 10 月 12 日前結束調查。