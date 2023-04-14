【財務指標】EPS是什麼？衡量企業獲利的關鍵指標，一文看懂指標優缺點

一、EPS 簡介與公式

每股盈餘 (Earnings Per Share, EPS)，是指公司每股獲利(稅後獲利) 除以該公司總股數計算而出。

EPS 的公式是：

EPS = (稅後淨利 - 優先股股利) ÷ 總股本

其中，稅後淨利指的是公司在扣除所得稅和其他費用後的獲利；優先股股利指的是公司支付給優先股股東的股利；總股本則是指公司發行的所有股票的總數，包括普通股和優先股。

EPS 是衡量一間公司時，重要的財務指標之一，因為它可以幫助我們快速了解公司的獲利狀況，評估公司的價值、風險和潛在回報。

通常 EPS 越高，代表公司每股股票的獲利水準越高。

這就會提高公司股票價值和投資報酬率，令投資人的買進意願提高，不過要注意的是，該指標並非唯一的評估公司價值的指標，其他因素如負債、現金流、市場競爭等也需要考慮進去。

此外，公司的股票發行總股本的變化也會對 EPS 造成影響，如果公司發行了更多的股票，在流通數增加的情況下，將會稀釋 EPS，反之則是提高 EPS。

由此可見，對於投資人來說，EPS 的重要性不言而喻。不過，EPS 也並非衡量股價的唯一標準，需要搭配其他財務指標來綜合判斷。

原因是該指標沒考慮公司債務、現金流、公司發行新股等其他因素，也可能會因公司會計處理方式不同，而存在會計操作或誤差的風險。

二、優缺點一次掌握

簡介完 EPS 後，我們可以知道 EPS 分別有 3 項優缺點

優點

1. 容易比較：同產業間公司彼此的 EPS 高低可以衡量是否具投資價值

2. 協助投資決策：令投資人了解公司狀況，進行投資決策

3. 衡量公司獲利能力：衡量公司的重要指標之一，若持續增長表明獲利能力增加，會促使投資人增加投資意願

缺點

1. 公司股本變化：由於其計算方式是以稅後淨利除以股本，因此若公司發行更多股票，EPS 會下降，反之則是上升。

2. 會計操作誤差：公司會計處理後可能導致計算不精確

3. 其他風險：可能因市場競爭、市場變革、政策等導致獲利下降

就缺點來看，雖該指標是重要財務指標，但若僅以該指標評估一家公司價值和投資價值，可能會有相當程度的風險。

三、EPS 與本益比的關係

除了 EPS 以外，本益比也是股票市場常見的指標，而它是衡量公司的股票價格相較於每股盈餘（EPS）比例。

本益比越高，代表投資人要用更高價格才能獲得同樣的獲利，此時股票就可能被認為是估值過高，就可能讓市場買進意願下降。

這代表 EPS 對本益比的影響相當顯著。

EPS 在成長時，通常會吸引市場的買盤進場，推動該公司股票價格走揚，但同時本益比就會因此而增加。

反之，若公司 EPS 下降，股票價格可能會下跌，進而降低其本益比。因此 EPS 的高低，也會是左右本益比的關鍵。

(推薦完整閱讀：EPS 是什麼？一文看懂指標優缺點)

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