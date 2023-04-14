〈焦點股〉台達電放量大漲登近2年新高 充電樁概念股齊揚

台達電 (2308-TW) 雙管齊下搶攻電動車及儲能系統市場，近來不僅搶下台電嘉義新塭變電所近 3 億元標案，目前電動車充電樁累計已出貨 200 萬台至全球各地，今 (14) 日在買盤追捧下，盤中放量大漲逾 7%，創近 2 年來新高，其他充電樁概念股包括飛宏 (2457-TW)、健和興 (3003-TW) 等多檔也表現不俗。

台達電已獲外資連 4 買，累計買超 4490 張，今天持續獲買盤青睞，股價大漲逾半根停板，最高來到 323.5 元，為 2021 年 7 月中旬以來新高，截至午盤，成交量已達 1.7 萬張，為盤面人氣指標股。

台達電目前已供應全球 200 萬台電動車充電樁，應用包含公共快充 / 慢充、家用充電、電動巴士充電等，場域涵蓋商場、社區、車廠品牌等。台達電表示，電動車充電市場預計在 2020-2030 年將以年複合成長率 (CAGR) 17% 的速度成長，預估台達電業務成長速度將優於市場。

智慧電網概念股近來表現強勢，今天部分個股面臨回檔壓力，如東元 (1504-TW)、中興電 (1513-TW) 等，股價下跌逾 2%，不過，華城 (1519-TW) 因獨家拿下超跑麥拉倫充電樁訂單，股價連日走高，今天續揚逾 5%，一度站上百元大關，但漲幅逐漸收斂。

其他布局電動車充電樁概念股方面，包括飛宏、健和興、信邦 (3023-TW)、貿聯 - KY (3665-TW)、良維 (6290-TW)、中探針 (6217-TW) 等，今天股價也都在盤上表現。

飛宏旗下馳諾瓦科技今年首度參加國際智慧移動展，發表三款全新直流充電樁概念機，預計今年下半年出貨，馳諾瓦現階段已在全球 35 個市場打造逾 3 萬座充電樁，並持續拓展海外市場，除東莞、越南及台南等生產據點外，已購入日本千葉工廠，為擴展日本市場做好準備。