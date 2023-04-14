〈稅收統計〉高基期影響 3月證交稅176億元年減近2成 再度翻黑

財政部今 (14) 日公布 3 月稅收統計，其中與台股有關的證交稅再度翻黑，受去年基期偏高影響，導致 3 月稅收 176 億元、年減幅 19.5%；累計前 3 月稅收共 366 億元、年減 27.1%，

根據財政部統計，3 月上市櫃股票日均成交值 2928 億元，累計前 3 月日均成交值 2730 億元，分別較去年同期減少逾 2 成，交易量縮減也讓稅收減少，其中 3 月稅收 176 億元、年減 19.5%；前 3 月稅收 366 億元、年減 27.1%。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，2 月證交稅翻紅主要是工作天數增加，但去 (2022) 年 3 月基期偏高，導致 3 月稅收再度翻黑，但觀察今年 1 月證交稅減幅 34.8%、2 月減幅 22.7%、3 月減幅 21.9% 來看，稅收年減幅有逐漸收斂跡象，未來「翻紅可期」。

展望後市，梁冠璇認為，證交稅表現與景氣因素密切相關，統計到今天為止，台股日均成交量約 2894 億元，但去年日均量 3200 億元基期較高；言下之意，4 月證交稅要翻紅難度較高。

根據財政部統計，3 月實徵淨額 2147 億元，較去年同期增加 120 億元、年增 5.9%；累計前 3 月實徵淨額 4872 億元，較去年同期增加 44 億元、年增 0.9%。

觀察主要稅目變動，3 月實徵淨額與去年同期相比，營業稅、關稅分別增加 59 億元、 35 億元居冠，證券交易稅年減 42 億元；累計前 3 月實徵淨額與去年同期相比，營業稅年增 109 億元居冠，綜所稅年增 77 億元、關稅與贈與稅各增加 32 億元較多，但證交稅減少 136 億元、土地增值稅減少 110 億元，減量較大。

梁冠璇表示，3 月稅收創新高的稅目包括關稅、贈與稅；累計前 3 月稅收創新高的稅目則有總稅收、關稅、綜所稅、贈與稅、營業稅、使用牌照稅、印花稅等稅目。