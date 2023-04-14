意外！新加坡央行按兵不動 逾一年來首次暫停貨幣緊縮

新加坡金融管理局 (MAS，央行) 周五 (14 日) 保持貨幣政策不變，是 2021 年 10 月以來首次停下緊縮腳步，凸顯全球經濟成長風險升高及通膨降溫。同日公布的數據顯示，新加坡第 1 季國內生產毛額 (GDP) 不如預期。

新加坡以匯率而非利率為主要政策工具，在此之前，已經連五次開會緊縮貨幣政策。根據周五發布、半年一度的貨幣政策聲明，星元名目有效匯率 (NEER) 政策區間的斜率、中點和寬度都保持不變，華爾街調查的大部分分析師原本預估 MAS 會讓星元繼續升值，以平抑進口通膨壓力。

決議公布後，星元兌美元貶值 0.35%。

MAS 表示，目前星元的升值路徑已經足夠緊縮，對於實現中期物價穩定是合適的水準。

聲明中說：「由於全球經濟成長風險增加，國內經濟下滑程度可能超過原本預期。儘管通膨仍高，MAS 自 2021 年 10 月迄今連續五次的貨幣政策緊縮，已經抑制物價尚止動能。MAS 貨幣緊縮的效應仍再經濟中發酵，而且應該可以進一步壓制通膨。」

從聲明中可以看出，雖然新加坡物價漲幅仍徘徊在 14 年高點，央行似乎更注意經濟成長降溫的跡象，並期待物價壓力能隨之減輕。

繼南韓之後，新加坡也暫停貨幣緊縮。(圖: Shutterstock)

新加坡貿易產業部同日公布第 1 季 GDP 修正值，為年增 0.1%、季減 0.7%，路透調查的分析師預估年增 0.6%，主要和製造活動萎縮有關。

華僑銀行 (OCBC) 財政研究策略部門主管 Selena Ling 認為，MAS 的聲明「偏鴿」，她預測新加坡的核心消費者物價指數 (CPI) 將在今年年底前大幅回軟，今年 GDP 成長可能低於趨勢水準。

根據 MAS 的評估，由於全球貿易和投資減少，新加坡今年經濟成長將大幅趨緩，未來幾季的核心通膨率預估仍保持在高點，但下半年預料將大幅回軟直到年底。

MAS 預測今年的核心通膨率平均介在 3.5-4.5%，整體通膨率則上修至 5.5-6.5%，以反映擁車證供給吃緊以及住宿費上揚。

MAS 對經濟前景謹慎，聲明中說：「整體而言新加坡主要貿易夥伴今年的經濟成長將減速，步調比過去兩年緩慢。」

新加坡於今年 2 月解除所有防疫限制，當時預期，旅遊業將在 2024 年以前回到疫情前的榮景。