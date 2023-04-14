波克夏再度發行日元債 日媒揣測巴菲特可能用來加碼日股

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，周五 (14 日) 出售 1644 億日元 (12 億美元) 的債券。根據日媒的推測，這位富豪投資人發行日元債券，可能與加碼日股投資有關。

根據一封來自聯合帳簿管理人瑞穗證券的電郵，波克夏分五批發債，最短為三年，最長 2053 年到期，年利率為 2.325%。

波克夏是日元債券最大的外國發行人之一，過去三年每一年都有發債，最近一次是在去年 12 月，共募集 1150 億日元 (8.7 億美元)。Refinitv 的數據顯示，波克夏持有的流通在外日元債券總價值約 1 兆日元 (75 億美元)。

根據本月稍早的申報文件，發債募集的資金將運用在一般企業用途，包括替某些債券再融資。波克夏有一筆 563 億日元的債券在周五期滿。

日經新聞上周曾報導，波克夏若發行更多日元債券，可能用來加碼投資日本股票。

波克夏在 2020 年寫下日元債券的海外發行人定價紀錄後，披露已買進三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事、丸紅株式會社這五大商社的股票，讓日本投資人感到吃驚。

巴菲特本周前往日本，是他睽違 10 多年後再度訪日。根據日經本周二專訪巴菲特的報導，波克夏對日本五大商社的持股，已從 2020 年 8 月的各約 5%，提高到約 7.4%。此消息讓五大商社當天股價應聲跳漲。

巴菲特向日經表示，對買進日本商社的投資「很自豪」，雖然他未持有其他日本大公司的股票，但「一直有在考慮買進一些」。

波克夏發債時機適逢日本銀行 (央行，BOJ) 總裁交接之時，新任總裁植田和男最近的發言顯示，短期內仍將保持貨幣寬鬆，但市場仍認為日本終將讓政策轉向緊縮。對貨幣緊縮的預期，帶動日本 10 年期公債殖利率近期上揚。

儘管受到殖利率上揚影響，日元公司債的信用利差今年來持續攀升，但日本公司借貸成本在世界上仍是數一數二的低。