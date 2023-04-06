印度央行意外按兵不動 因全球經濟前景不確定性增加

印度央行在連續 6 次升息後，周四 (6 日) 出人意料地維持政策利率不變，央行表明按兵不動的原因是近期全球銀行業動盪，全球經濟前景的不確定性增加。

央行表示，其政策立場仍側重於「退出寬鬆政策」，暗示如有必要，可能考慮進一步升息。 印度央行總裁 Shaktikanta Das 表示，暫停升息僅針對本次會議。

由印度央行的三名成員和三名外部成員組成的貨幣政策委員會 (MPC) ，決定將關鍵貸款利率或回購利率維持在 6.50%。不過，多數分析師預計，央行本周會升息 25 基點，並且是這輪周期最後一次升息。

自去年 5 月以來，印度央行已將回購利率總共提高了 250 個基點。

Das 指出，印度央行抗擊通膨的努力還沒有結束，必須繼續下去，直到通膨出現更接近目標的持久下降。

近期公布的印度 2 月份 CPI 年增 6.4%，1 月份年增 6.5%。相較之下，印度央行的通膨目標區間為 2% 至 6%。

在印度央行公布利率決策前，澳洲央行本周二也維持利率不變，以評估過去升息的影響，但表示有可能再進一步升息。

印度央行預計 2023-24 年的通貨膨脹率為 5.2%，4 月 1 日開始的財政年度的 GDP 增長率預計為 6.5%。

評級機構 ICRA 首席經濟學家 Aditi Nayar 表示，對金融穩定的擔憂似乎已促使升息暫停。 然而，如果通膨不符合央行評估，另一次升息可能即將到來，特別是如果金融穩定情況穩定下來的話。