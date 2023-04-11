南韓央行二度按兵不動 長達18個月的緊縮周期估抵終點

南韓央行周二 (11 日) 維持基準利率不變，一如市場預期，即使身在銀行業動盪和經濟成長放緩等一系列風險中，央行仍繼續保持觀望態度，令外界預期，長達 18 個月的緊縮政策已經來到終點。

南韓央行將 7 天期回購利率維持在 3.5%，幾乎符合所有分析師預期，這也是該行連續第二次會議按兵不動。

消息公布後，韓元匯價波動不大，兌美元匯率小升 0.1%，報 1 美元兌 1318.4 韓元。

這項決定反映出，央行理事會成員越來越有信心，認為長達 18 個月的緊縮周期足以使通膨壓力降溫，並允許其評估政策。雖然央行總裁李昌鏞 (Rhee Chang-yong) 認為現在談論降息還太早，但外界普遍認為，自 2021 年 8 月開始的緊縮周期已經告終。

出口下滑為緊縮周期已結束的觀點提供支持，因為這將拖累南韓經濟成長。繼去年最後一季國內生產毛額 (GDP) 陷入萎縮後，市場預期南韓今年 Q1 GDP 也將步入困境。

在此情況下，越來越多經濟學家押注南韓央行將在今年下半年降息，與此同時，央行在釋出信號方面更加小心翼翼，避免發出對打擊通膨態度猶豫不決的訊息。

韓華證券 (Hanwha Investment & Securities Co.) 固定收益分析師 Kim Sung-soo 表示：「維持利率不變符合市場共識，但結束升息不一定代表著緊縮政策結束，因為利率仍可能繼續走高。央行目標是讓通膨回到 2% 目標範圍內，除非完成工作，否則不太可能降息。」

不含石油和農產品價格的南韓核心通膨，目前仍接近 2008 年以來最高水平，顯示潛在物價壓力仍大。

在出口下滑的情況下，南韓貿易逆差擴大，對工業生產形成壓力，出口商則面臨美中地緣政治緊張帶來的壓迫。與此同時，南韓房市也在走疲，這對信貸市場來說是一大威脅。