盤中速報 - 創意(3443)急拉2.39%報1070.0元，成交1,366張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.39%，14日09:22報1070.0元，成交1,366張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價下跌3.74%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.85%。台灣加權指數下跌0.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,231 張
  • 外資買賣超：-1,176 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：-60 張
  • 融資增減：+318 張
  • 融券增減：-22 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.56%

$11,856

原投組報酬率

+10.77%

$11,077

投組標的成分

  • 40%

    營邦

    3693

  • 20%

    精剛

    1584

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    華星光

    4979

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞