盤中速報 - 創意(3443)急拉2.39%報1070.0元，成交1,366張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.39%，14日09:22報1070.0元，成交1,366張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價下跌3.74%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.85%。台灣加權指數下跌0.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,231 張
- 外資買賣超：-1,176 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：-60 張
- 融資增減：+318 張
- 融券增減：-22 張
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投組標的成分
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