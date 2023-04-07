〈台股盤前〉營收公布高峰 看個股各憑業績實力點火 短線回歸基本面

台股昨 (6) 日下跌 57.29 點、收在 15810.77 點。美股今晨漲多跌少，僅費城半導體指數小跌，連動到台股將回歸基本面，由於進入上市櫃公司公布 3 月營收、首季季報密集期，將個股各憑自身業績實力點火，預期短線大盤將區間震盪為主。

外資昨終止連三買轉為小賣超 63.2 億元，投信轉賣 3.5 億元，自營商買超 10.2 億元，為連三買；八大股行庫終止連三賣、轉買超 26.9 億元。觀察外資操作，由於 OPEC + 減產，因此外資大舉搶進期街口布蘭特正 2。

今日觀盤重點，研調機構集邦科技 (TrendForce) 昨日公布 4 月上旬面板報價，中大尺寸電視面板不僅延續漲勢，且拉出驚人漲幅，主流規格報價最高漲幅較前期大漲逾一成，其餘規格也全面勁揚，為面板雙虎第 2 季營運開啟好兆頭，股價反映可期。

研調機構集邦科技看好本季全球筆電出貨量將優於上季，終止連續多季走跌陰霾，法人看好將同步帶旺義隆 (2458-TW)、茂達、力智等筆電相關晶片廠出貨動能走強。其中，義隆近期已有急單湧現，可關注相關個股股價表現。

IC 設計千金股創意 (3443-TW)、力旺、譜瑞 - KY 昨日公告 3 月業績同步報喜，創意、力旺分別為 21.92 億元、6004.6 萬元，同步攻上同期新高。

去 (2022) 年保險業深受防疫險理賠與金融市場劇烈波動所苦，也讓財務指標拉警報，其中，據各產險業去年底財報，富邦產、中信產、新安東京海上、兆豐產、和泰等 5 家產險，已達「資本嚴重不足」，不過，兆豐產險在 2 月增資後，指標應該已可以達標，其餘公司應立即增資。