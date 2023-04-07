盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.33%報1050.0元，成交1,181張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.33%，07日09:11報1050.0元，成交1,181張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲1.9%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.71%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-956 張
- 外資買賣超：-464 張
- 投信買賣超：-356 張
- 自營商買賣超：-136 張
- 融資增減：+262 張
- 融券增減：+27 張
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+31.69%
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原投組報酬率
+26.28%
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投組標的成分
40%
1760
20%
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20%
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