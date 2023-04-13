「題材+大單」國防航太再度成主流

本週二漢翔與 GE 簽下發動機零組件，從 2026 起算 10 年超過 350 元的長約訂單，點燃台灣國防航太股股價表現，從本月上旬總統蔡英文與麥卡錫會面，引發部分地緣政治風險，巴菲特提及先前出場台積電也是因會擔心地緣政治風險，這種與國防需求牽動的議題本就容易激勵相關概念股股價走揚，再配上未來實質訂單加持，自然吸引很多追價買盤。

若先不考慮長約的部分，永誠資產管理處投研團隊提及：很多地緣政治風險蔓延時，對於相對類股在業績表現上其實幾乎無挹注效果，但在題材出現期間，低機率會有重大性利空出現，就算沒有實質好處，至少都能增加關注度，對於平時股性比較溫吞的個股，就足夠了，也因此在選股上有時不需要特別針對可能跟國防支出有緊密關聯的廠商。以去年 Q3 裴洛西可能訪台當下情況為例，就能見到部分概念股出現強勁買盤，加上後來中國實施軍演，當天就推升了航太概念股 (4541-TW) 晟田大漲超過 7%。

這週事件來看，不論是選漢翔或晟田都是正確的選擇，雖說 GE 訂單也不是短期會顯現在營收上，但結合上述利多，已足夠吸引相當多的短線買盤及法人籌碼進駐；拿到單子的是漢翔，而晟田營運上與漢翔有緊密關係，約在 2020 年前，漢翔大多是晟田的最大客戶，到了近幾年在半導體產業蓬勃發展下，日本半導體設備廠逐步成為晟田最大客戶。去年資料來看，漢翔為晟田第二大客戶，佔營收比重約 3 成左右，而主要出貨給漢翔的各種引擎零件，終端客戶幾乎都是 GE，也因此兩家企業在利多消息釋出後隔兩天股價表現皆極其強勁。

晟田最主要就是搭上航太以及半導體市場的成長性。航太部分，從民航機的產能來去觀察，正常處於成長期的產業，市場需求或產量平均來說都能往上，像空中巴士的 A320、321 系列單走道客機，2021 年 Q4 產能提升後，今年產能即超過 2019 年疫情爆發時的交機水準；波音 737MAX 產能也預計在 2024 回到疫情爆發那年停飛前的水平。

半導體設備部分，各國擴大半導體資本支出，零組件需求持續增加，晟田也投入高毛利產品，以滿足客戶需求。因應市場對於高產品精密度、具備生產關鍵零組件技術與設備的要求提升，晟田針對這塊，優先投入資本支出在半導體零組件關鍵設備，有利將來擴大市佔率。

從產品比重來看，2022 年晟田大約是航太、半導體、其他產品類別，分別佔 46%、41%、13%，公司預期今年會是 56%、38%、6%，主要也跟在電子業景氣低迷下，半導體設備的拉貨動能保守有關，而航太產品比重增加，也剛好搭上這波國防航太題材，股價再度創波段新高。

最後，雖說產業趨勢正確，但營運成長也是推動股價的關鍵。去年 Q4、今年 Q1 營收較為平淡下，股價幾乎持續走高檔區間震盪，直到今收盤才突破去年 Q3 前點，因此短線亦或是波段操作皆可，前者適合相關題材陸續發酵時果斷則時進場，後者則是等待過程中回檔布局或小量分批陸續進場建立部位。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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