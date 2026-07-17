永誠資產管理處 2026-07-17 14:45

很多人在規劃離開職場時，最常問的問題就是：「到底要準備多少錢才夠？」有人會用每月生活費乘上退休年數，也有人參考 4% 提領法，希望算出一個目標金額。但真正需要思考的，不是存到一個數字，而是這筆資產能不能支撐未來二、三十年的生活。

原因很簡單，離開職場後，收入來源改變了，過去每個月都有薪資收入，生活開銷主要靠工作支應；離開職場後，每一筆支出都來自自己的資產。如果沒有把通膨、醫療支出和市場波動納入考量，即使準備了一筆看似充足的資金，也可能比預期更早用完，所以在規劃離開職場時，不應該只看資產規模，也要思考這些資產未來會如何運用。

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比起計算退休金，更重要的是安排資產用途

近年不少人會用 4% 提領法作為參考，透過固定提領比例來估算需要準備多少資產，這個方法提供了一個計算方向，但每個人的生活方式、支出結構和市場環境都不同，很難只靠一個公式完成所有規劃，與其把所有資產放在同一個帳戶，不如先把用途分開，讓不同的資產負責不同的支出。

第一個帳戶 生活支出

這筆資金主要負責日常生活，包括食、衣、住、行等固定開銷，配置重點是穩定，目的在於維持生活，不需要因市場波動而調整日常開支。

第二個帳戶 生活規劃

許多人剛離開職場時，還有旅行、進修、培養興趣或陪伴家人的計畫。這筆資金就是為了這些安排預先準備，不必因為擔心日常生活費而放棄原本想完成的事情。

第三個帳戶，是醫療與照護

醫療支出通常集中在年紀較大的階段，而且金額難以預估，提前預留這部分資金，並搭配適當的保險規劃，可以降低突發支出對整體資產的影響。

重點不是存多少，而是能不能持續使用

離開職場後，資產不再只是帳戶裡的一個數字，而是未來生活的主要來源，如果規劃只停留在需要多少退休金，很容易忽略通膨、生活成本變化，以及未來不同階段的資金需求。因此比起一直追求一個目標金額，更值得花時間思考的是，自己的資產是否已經完成分工，能不能在生活、醫療和其他支出之間提供穩定的資金來源。

離開職場不是財務規劃的終點，而是開始依靠資產生活的新階段，當資產能按照不同用途發揮功能，即使面對通膨或市場變化，也比較能按照原本的規劃安排未來的生活。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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