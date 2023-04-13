新竹台中北彰化水情轉黃燈 夜間10點到翌日6點減壓供水

全台乾旱情況未解，旱災中央災害應變中心今 (13) 日決議，即日起新竹、台中及北彰化等地區調整為減壓供水黃燈，將自夜間離峰時段 10 時至隔日早上 6 時實施減壓供水。

經濟部長王美花今天主持旱災中央災害應變中心第 3 次工作會報，她指出，近期春雨狀況不理想，對旱象幫助有限，中央氣象局預估 4 月中旬至 5 月上旬氣候偏乾，降雨偏少機率大，因此需更審慎提前部署加大節水力道。

旱災中央災害應變中心決議，新竹、台中及北彰化地區將在夜間離峰時段 10 時至隔日早上 6 時實施減壓供水；台南、高雄等橙燈減量供水地區，將自 4 月 20 日起，每月 1000 度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，節水率由 10% 提升至 15%。

在中央地方共同合作下多省水、多調水及多找水成效已達 8.1 億噸，持續加強各項節水調度措施以蓄存水庫水源，以高雄地區澄清湖為例，3 月 31 日水庫蓄水量 176 萬噸 (68%)，4 月 10 日已提升至 244 萬噸 (94%)。

因應南部地區乾旱現象，經濟部推動「2023 年穩定南部供水抗旱計畫」，4 月底前可增加南部地區每日 13.6 萬噸水源，5 月中增加至每日 16.6 萬噸，並同步推動移動式淨水設備產水、再生水產能擴大、緊急海淡機組等多元抗旱水源上場救旱。

另外，針對山區及偏遠地區農業用水需求，設置大型移動式淨水設備及供水站，協助有需求農民以水車取水載運補充水源，後續將持續透過多省水、多找水及多調水等措施進一步提升抗旱韌性，降低旱象對民眾的影響。