谷歌將要求法院駁回美國司法部針對搜索引擎主導市場反壟斷之訴

根據法庭文件，谷歌 (GOOGL-US) 將在周四 (13 日) 主張，美國司法部指控其違反反壟斷法以建立和維持其搜索主導地位，這種說法是有缺陷的，其訴訟應該被駁回。

這項訴訟在川普政府將結束之際提出。司法部可能會為其申訴辯護，聲稱 Alphabet 旗下的谷歌每年向蘋果 (AAPL-US)、LG、摩托羅拉和三星等智慧手機製造商以及 Verizon (VZ-US) 等電信業者商等公司支付數十億美元，讓 Mozilla 等瀏覽器將成為其客戶的預設認搜索，這類手法是非法的。

谷歌在法庭文件中辯稱，這些付款是合法的收入分享交易，而不是排斥競爭對手的非法行為。

此案由美國哥倫比亞特區地方法院法官 Amit Mehta 審理。 該案定於 9 月開庭審理。

谷歌的動議是這家網路公司的最新嘗試，意在擺脫州和聯邦政府針對其控制市場支配力的幾起代價高昂且耗時的訴訟。

司法部在 2020 年起訴谷歌，指控這家市值 1 兆美元的公司非法利用其市場實力，在對大型科技公司的權力和影響力的最大挑戰中阻礙競爭對手，這是自 1998 年司法部起訴微軟公司 (MSFT-US) 反競爭行為以來最大一宗訴訟案；該案後來以和解收場，微軟完好無損，而針對微軟的訴訟為成立於 1998 年的谷歌和其他公司留下了蓬勃發展的空間。

自提起這起訴訟以來，谷歌一直受到其他反壟斷投訴的打擊。司法部在今年 1 月提起第二起訴訟，指控該公司濫用其數位廣告業務中的主導地位。

以德州為首的一些州也在 2020 年對廣告技術提起訴訟，而以猶他州為首的各州則在 2021 年提起訴訟，宣稱該公司在處理其遊戲商店時違反了反壟斷法。