穆迪：Fed升息過度 破壞經濟成長 應暫停升息

穆迪首席經濟學家贊迪 (Mark Zandi) 認為，有鑑於通膨放緩和勞動市場狀況緩解，Fed 應該暫停升息周期。但也表示，除非美國經濟陷入衰退，否則降息是不可能的。

贊迪在接受採訪時表示：「如果我能作決定，我會暫停升息。我的確認為就業成長正在放緩。」

他指出，3 月美國勞力供應的成長速度超過需求，是自疫情封鎖高峰以來首次出現，代表失業率將會上升，「然後再加上通膨放緩和銀行業的狀況，這是我認為升息應該暫停的原因。」

這位經濟學家還認為，過度緊縮的風險越來越大。他說：「目前的問題不是 Fed 升息不夠，不足以平息工資和物價壓力，而是過度緊縮和升息過度，破壞了經濟成長。」

贊迪認為，考慮到風險的平衡，以及所有的趨勢線似乎都指向就業、通膨和銀行系統的相對高不確定性，現在該是 Fed 暫停升息的時候了。

他說：「如果我錯了，經濟繼續走強，通膨持續下去，他們可以在今年底前再次開始升息。」

至於通貨膨脹，贊迪認為，總體通膨率可能會從 2 月的 6% 降至接近 5% 的水平，並表示核心通膨率將在未來一段時間內放緩。

他說：「我們可以相當有信心地說，隨著住房服務成本放緩，未來 6 到 9 個月房價將會放緩。住房部門在 CPI 中占比最大，超過三分之一，與租金直接相關。在過去的 3、6、9 個月裡，租金一直在下降。到年底，這將轉化為更低的住房服務成本。」

這位經濟學家說，他認為 Fed 不會降息，除非經濟陷入衰退，「我認為它們降息的門檻真的非常高。」

他認為，通膨將需要一段時間才能恢復到 Fed 滿意的水平，「這在今年年底之前不會發生；最快也要到明年這個時候才會出現。除非出現經濟衰退，否則如果它們真的開始降息，這會讓我非常驚訝。」