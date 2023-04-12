波音第一季度交付130架飛機，同期增長27%、推特本季度有望達到收支平衡！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 21 分)

■ 道瓊指數：上漲 55 點，漲幅 0.16% 至 33907。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 12，漲幅 0.09% 至 13086.75。

■ 標普 500 指數：上漲 5.50，漲幅 0.13% 至 4142.00。

【今日總經數據】美國 FOMC 會議記錄、美國 3 月通膨 。

今晚開盤前美國勞工部將公布重磅 CPI 數據，此將是 5 月初 FOMC 會議前最後一次公布 CPI 數據，因而近期市場皆在關注。對於本次的通膨數據目前市場預期 3 月通膨年增率將自 6% 下滑至 5.2%，核心通膨年增率則將自 5.5% 些微上升至 5.6%。

■ 延伸閱讀推薦：CPI 有望大幅回落？ 最新 FED 預測與 OECD 對通膨看法整理

二、美股盤前關注重點

1. 馬斯克表示推特本季度有望達到收支平衡：馬斯克今日接受 BBC 直播採訪表示，推特在積極削減成本、大幅裁員後目前大部分的廣告商已回歸，有望在本季度達到收支平衡，目前推特擁有約 1,500 名員工，與先前 10 月接手時的不到 8,000 名員工相比大幅下降。

2. 英特爾 CEO 表示對中國市場非常樂觀：在美國決心對中國芯片貿易限制下，英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 於週二低調抵達北京，在今日「以可持續，共未來」為主題的高峰論壇上，執行長基辛格表示，英特爾進入中國市場的 40 年裡，獲得了持續穩定的業務發展，也取得重要成就，對中國市場非常樂觀，中國在英特爾的商業戰略和業務發展中扮演重要腳色，英特爾對中國市場、中國客戶和合作夥伴有著長期承諾。

3. 波音第一季度交付 130 架飛機：波音 (BA.US) 昨日公布 3 月份交付 64 架飛機，總計第一季度共交付 130 架飛機，超越競爭對手空中巴士 (Airbus) 的 127 架噴氣是飛機，也高於市場預期的 120 架；整體第一季度交付量較去年同期增長 27%，3 月交付 64 架也較去年同期交付的 41 架增長 36%，其中 737 Max 交付了 52 架，昨日波音上漲 0.73% 至 212.32。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

推薦延伸閱讀：

1. 2023 現金殖利率前三十強有哪些？7 年以上連增清單？

2. 股票殖利率是你賺錢的關鍵！歷史殖利率排行榜！

3. 股東會紀念品怎麼領？零股也能領、最晚何時買進？

4. 想當零股股東？盤中零股怎麼買：手續費、福利一次看！