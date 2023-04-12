情緒越發悲觀 華爾街為何對特斯拉降價不感冒？

特斯拉上周四再次下調其在美國銷售的電動車價格，將所有車款的價格下調 2% 至 6%，這是特斯拉自今年 1 月以來第五次降價，其中高檔車款的降幅最顯著。

雖然此次降幅最大的是高檔車款 Model X 和 Model S，但較受歡迎的 Model Y 降價幅度也達 4% 至 52,990 美元。與此同時，特斯拉還宣布將於 4 月 15 日調整調整香港 Model 3 和 Model Y 的售價，價格調整減幅最大的 Model 3 Performance，幅度多達 14.7%。

與前幾次降價相比，此次華爾街分析師對於特斯拉最新降價舉措的評價也與之前大相徑庭。此前特斯拉發起在美國的價格戰，分析師們都將其視為該公司努力提振銷量的積極訊號。

Guggenheim 證券分析師 Ronald Jewsikow 在一份報告中表示，預估投資者將降價視為負面消息，因為這與特斯拉最近表態所暗示的強勁需求背道而馳。

他補充說，降價對特斯拉第二季平均售價的影響在 300 美元左右，低於普遍預期低。平均售價對投資者和分析師來說非常重要，因為它的下降對利潤率的任何打擊都會影響特斯拉未來的利潤。

Jewsikow 說：「我們所有的需求趨勢研究都表明，進入 3 月後需求將放緩，所有車型的等待時間將顯著縮短，庫存也在增加。」

但在積極的方面，Jewsikow 看到特斯拉官網顯示，從 4 月 18 日開始，Model 3 RWD 車型將有資格獲得 50% 的電動汽車稅收抵免，「這是一個積極的驚喜」。

Jewsikow 說：「Model 3 RWD 有資格獲得部分電動汽車稅收抵免，應該會限制該車型的定價下行風險，與市場預期相比，這是一個積極因素。」Model 3 RWD 現在的售價為 41,990 美元，不包括任何稅收抵免，繼續成為特斯拉在美國銷售的最便宜的電動汽車。

在特斯拉的最新降價之後，Jewsikow 更新對特斯拉財務狀況的預期，下調了對特斯拉 2023 財年的收入、EBITDA 和每股獲利預期，但仍維持對特斯拉每股 105 美元的目標價，重申對特斯拉股票的賣出評等。