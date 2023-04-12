投資人押注Fed升息將結束 比特幣升破3萬美元大關

比特幣價格周二（11 日）自去年 10 月來首次升破關鍵的 3 萬美元關卡，進一步鞏固其穩步上漲態勢，因為投資人加大對美國聯準會（Fed）很快結束激進貨幣緊縮政策的押注。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 6%，報 30,232 美元。自本月初來比特幣已上漲近 6%，先前在 3 月時上漲了 23%。

投資人正在等待周三（12 日）公布的重磅通膨報告評估 Fed 的下一步行動，3 月銀行業動盪讓市場預期 Fed 將放緩升息步伐，以緩解銀行業壓力。

加密資產管理平台 Yield App 執行長 Tim Frost 表示：「比特幣最近價格飆升就像在漫長的加密市場寒冬過後的一縷春意盎然的氣息。而這種重新出現的樂觀情緒可能歸因於 Fed 政策的預期轉變，預估這將創造一個更穩定、更可預測的環境。」

不過，上周公布的非農就業報告顯示，企業招聘步伐仍保持強勁，顯示經濟仍有韌性，給 Fed 的升息舉措提供了理由。

Enigma Securities 投資顧問 Joseph Edwards 表示，市場預期上周的非農就業數據可能不及預期，這提振市場信心，而美國消費者物價指數（CPI）即將出爐。

數位資產管理公司 CoinShares 日前表示，上周加密投資產品吸引 5,700 萬美元的資金流入，儘管交易量較小，但大部分資金都集中在比特幣上，這使得今年的數位資產流量恢復到正常水準。

新加坡加密資產管理公司 Astronaut Capital 投資長 Matthew Dibb 表示，在過去 18 個月內，市場在剃除所有槓桿參與者方面做得很好，如果比特幣能撐過 3 萬美元大關，未來還會走得更高。

與此同時，第二大加密貨幣以太幣漲近 8 個月高點，截稿前上漲 1.4%，報 1,907.52 美元。投資人熱切期待周三以太坊區塊鍊的重大升級，這使得他們能夠獲得超過 330 億美元的以太幣。

這款名為 Shapella 的軟體升級，讓市場參與者贖回「質押中的以太幣」（Lido Staked ETH, stETH），他們在過去 3 年存入並鎖定在網路上的貨幣，以換取利息。

美國銀行策略師 Alkesh Shah 表示，雖然 Shapella 不太可能直接推動以太幣的拋售壓力，但這一事件發生後，波動可能會加劇。