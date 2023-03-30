〈商品報價〉大型船運價回神 BDI小幅上漲

海岬型與巴拿馬型船運價回神，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (29 日) 小幅上漲 0.36% 或 5 點，收 1407 點。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 16 點，或 0.97% 至 1662 點；平均日租金增加 133 美元至 13788 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 37 點，或 2.37% 至 1598 點，結束連續 9 個交易日的跌勢；平均日租金增加 335 美元至 14386 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 30 點，或 2.28% 至 1285 點。

鐵礦砂部分，受煉鋼原料供應前景趨緊及中國鋼鐵需求樂觀的情緒激勵，天津港進口價上漲 1.13% 至 125.1 美元；連續月紐約鐵礦石上漲 0.98% 至 124.54 美元。

SteelHome 數據顯示，上周中國港口商品庫存觸及 2 月初以來的最低水位，進一步支撐了鐵礦石價格，而巴西 3 月以來的單日出口量一直下降。

華泰期貨分析師在一份報告中表示，目前鐵礦石消費受到剛性需求的支撐。

在本周五 (31 日) 中國製造業採購經理人指數數據公布之前，市場情緒普遍樂觀，因為交易員等待更多經濟復甦的證據。