〈商品報價〉大型船需求疲軟 BDI創五周以來最大單日跌幅

由於大型船舶需求疲軟，波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (22 日) 續跌 3.7% 或 56 點，收 1456 點，創 2 月 15 日以來最大單日跌幅。

海岬型運費指數 (BCI) 走低 129 點，或 6.86% 至 1752 點，寫一周以來低點；平均日租金減少 1073 美元至 14528 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 52 點，或 3.14% 至 1606 點，連續第五個交易日收黑，；平均日租金減少 465 美元至 14454 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 2 點，或 0.15% 至 1337 點。

船舶經紀商 Intermodal 最新周報指出，海岬型與巴拿馬型船的基本面仍然良好，目前可能僅是第二季恢復積極活動前的短暫休息。

另一方面，中國需求擔憂情緒延續，鐵礦砂價格跌幅擴大，天津港進口價再跌 2.65% 至 121.7 美元；連續月紐約鐵礦砂續跌 1.88% 至 121.09 美元。

中國考慮將其粗鋼產量削減約 2.5%，暫時打壓了需求前景，不過一些官員認為，2.5% 的減幅過大，因為經濟仍在復甦，減產目標預計在 6 月底前拍板。諮詢公司 CRU Group 鋼鐵分析師 Kevin Bai 表示，中國粗鋼減產的消息短期內引發原物料市場的擔憂。