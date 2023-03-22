〈商品報價〉大型船運價走疲 BDI下跌近2%

海岬型與巴拿馬船運價走軟，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (21 日) 下跌 1.95% 或 30 點，收 1512 點。

相較於大型船舶運價驚驚跌，小型船運價維持堅挺。船舶經紀商 Allied 最新周報指出，超輕便極限型船的收益每天都在上漲，儘管幅度不大，係因受到烏克蘭穀物得以繼續所支撐，黑海地區至中韓的運量逐日穩定增長。

海岬型運費指數 (BCI) 走低 64 點，或 3.29% 至 1881 點，寫一周以來低點；平均日租金減少 533 美元至 15601 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 39 點，或 2.3% 至 1658 點，連續第四個交易日收黑，並創一個半月以來最大單日跌幅；平均日租金減少 351 美元至 14919 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 6 點，或 0.45% 至 1335 點。

鐵礦砂部分，中國監管干預與鋼鐵限產的擔憂情緒揮之不去，天津港進口價下跌 1.4% 至 124.7 美元；連續月紐約鐵礦石續跌 1.23% 至 123.41 美元。

路透引述消息人士報導，中國正考慮將今年的粗鋼產量壓減約 2.5%，這將是中國連續第三年實施粗鋼減產政策，以實現碳達峰與碳中和。

消息人士指出，減產政策是在上周的一個會議所提出的，但一些與會者認為 2.5% 的壓減量過高，因為考慮到中國經濟仍在復甦過程中，今年的目標預計將在上半年確定。

華泰期貨分析師認為，鐵礦石價格承壓的主要因素是中國主要鋼廠因環保所採取的限產，以及政策調控價格所帶來的不確定性。

華泰期貨報告補充，「在鋼材利潤率提高的刺激下，建築鋼產量有所回升，相應的去庫存步伐也有所加快。值得觀察的是鋼材消費的可持續性以及供應端的增長速度。」