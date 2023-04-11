知情人士：波音計劃至2025年將737 MAX產量恢復至疫情前水準

知情人士：波音計劃至2025年將737 MAX產量恢復至疫情前水準 (圖：REUTERS/TPG)
知情人士：波音計劃至2025年將737 MAX產量恢復至疫情前水準 (圖：REUTERS/TPG)

知情人士表示，美大型飛機製造商波音 (BA-US) 計畫至 2025 年 1 月前，將旗下最暢銷的 737 MAX 客機產量恢復到 2019 年疫情爆發前的水準。

知情人士表示，波音計畫在 6 月將 737 MAX 的每月產量提高到 38 架，隨後到 2024 年 1 月將產量升至 42 架，並到 2024 年 6 月提升至 47 架。

知情人士也說，該公司期望到 2025 年或 2026 年將產量恢復到 50 輛左右。目前波音 737 MAX 每月產量為 31 架。

若是波音成功提升 737 MAX 產量至每月 52 架，波音窄體客機市占率將達到 40% 。分析師認為，這是波音維持雙頭壟斷所需的最低水準，因為其歐洲競爭對手空中巴也在近日宣布了增產計畫。

另一方面，波音在最新款的 737 MAX 7 機型上也取得了進展。波音商用客機部門執行長迪爾 (Stan Deal) 表示，該款機型目前處在美國聯邦航空總署 (FAA) 最終審查的階段，並且「只剩下幾個小問題」。該公司預估 MAX 7 機型有望在今年底前完成 FAA 的認證，並有望從明年開始交貨。

波音 737 Max 飛機一度是全球最暢銷的機型，但因印尼獅航與衣索比亞航空兩起空難事故，共導致 346 人遇難後，於 2019 年 3 月遭到全球停飛。此後，飛機重新改裝，並針對飛行員再次培訓，自 2020 年末開始於全球市場陸續復飛。

波音正致力於於提高最暢銷的 MAX 系列客機及 787 夢幻客機的產量，同時也在繼續努力應對供應鏈難題。

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