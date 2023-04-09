電子雙雄Q1營收出爐、OPEC+擴大減產、蔡英文會麥卡錫 上周大事回顧

台廠進入第一季營收公布旺季，其中電子雙雄鴻海、大立光率先在本周公布，同時 OPEC+ 宣布擴大減產激勵油價本周走強， 另外，麥卡錫加州會晤蔡英文，強調台美關係但也掀起地緣政治衝擊，以下是本周大事回顧：

電子雙雄營收出爐 鴻海 Q1 1.46 兆元創同期高 大立光 3 月 33 億元年減近 12%

鴻海 (2317-TW) 公告 3 月營收 4002.93 億元，月減 0.43%，年減 21.11%；第一季營收 1.46 兆元，季減 25.26%、年增 3.87%，創同期新高，符合公司預期。

大立光 (3008-TW) 公布 2023 年 3 月營收爲 33.09 億元，在工作天數增加同時，較 2 月成長 28.98%，年減 11.91%，單月營收創今年新高，也符合預期，但預估 4 月因客戶端因需求疲弱，拉貨動能將下滑，營收估將遜於 3 月表現。

OPEC+ 宣布擴大減產至年底 日減產 166 萬桶

OPEC+ 宣布 5 月至年底間減產約 116 萬桶 / 日後，原油價格繼續上漲。此外，俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。

沙烏地阿拉伯 3 日宣布，將從 5 月開始每天減產 50 萬桶，直至 2023 年底，俄羅斯也跟進減產延長至今年底，其他 OPEC+ 成員國包括阿聯酋、科威特、安曼、伊拉克等，均跟進自願性減產決定。

OPEC+ 減產帶動下，5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 9 美分或 0.1%，收於每桶 80.70 美元，本周漲幅近 6.7%；6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 13 美分或近 0.2%，​​收每桶 85.12 美元，本周漲幅近 6.6%。

保險業去年現增 1125 億元還不夠 仍有 5 家產險資本拉警報

去 (2022) 年保險業深受防疫險理賠與金融市場劇烈波動所苦，也讓財務指標拉警報，金管會公布，國內共有 7 家保險公司資本不足已達預警門檻，包括：三商壽 (2867-TW)、宏泰人壽 2 家壽險，以及富邦產、中信產、新安東京海上、兆豐產、和泰等 5 家產險，且這 5 家產險已達「資本嚴重不足」，今年半年報之前，都需立即增資。

麥卡錫加州會晤蔡英文 強調台美情誼比以往更牢固

美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 於美西周三 (5 日，台灣 6 日凌晨)，在加州雷根總統圖書館 (Ronald Reagan Presidential Library)，與蔡英文總統舉行閉門會談，雙方會後發表公開談話，麥卡錫表示，台美情誼比以往更牢固，台美關係對區域經濟自由、和平與穩定極為重要。

特斯拉公布最新報告 預計推出低價車型搶市 目標銷量 4200 萬輛

特斯拉 (TSLA-US) 公布可持續性能源發展「宏圖計畫」第三篇章 (Master Plan Part 3) 的完整文件。特斯拉計畫全面轉向可持續能源，目標在 2050 年前實現能源 100% 可持續。

中砂施展「磨」術 第三代半導體砂輪開始出貨

中砂 (1560-TW) 今年 4 月 1 日將迎來成立第 70 年，期間透過不斷精進「磨術」，將產品從過往的砂輪，拓展至鑽石碟與再生晶圓，現階段更推進至第三代半導體，其中，碳化矽 (SiC) 研磨砂輪已切入國內數家碳化矽長晶業者如等，並小量出貨，單月營收貢獻破百萬元，挹注營運。