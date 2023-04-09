國安基金例會、大立光法說、台塑四寶Q1財報 本周大事預告

國安基金本周四將召開例會，除公布第一季財報外，是否持續護盤也是外界關注重點，股后大立光也預計同日召開法說會，法人提出四大問，台塑集團則在周二舉辦業績發表會，除公布首季獲利數字外，第二季展望、油價上漲也料成為會中焦點，以下為本周大事預告：

國安基金周四開例會 牽動台股走勢

國安基金例行委員會預計周四 (13 日) 召開，將公布首季財報，市場多預期，隨著台股首季回升，財報數字也可望轉正，另外，是否持續護盤也備受市場關注，尤其自蔡總統返台後，中國政府即宣布對台進行三天環台軍演，此時國安基金去留將牽動台股走勢。

大立光法說 外界提四大問

大立光 (3008-TW) 預計周四 (13 日) 召開法說會，除公布第一季獲利成績外，也將由執行長林恩平釋出第二季的展望，市場也聚焦毛利率、產能利用率、新廠進度以及車用市場布局等四大重點。

台塑四寶周二公布獲利 原油價格上漲變化引矚目

台塑四寶將在周二 (11 日) 公布第一季業績，法人預期，台塑第一季在 PVC 價格支撐下可望轉盈，第二季受惠中國市況好轉、營運也續轉佳；南亞第二季稼動率也可改善；台化歷經庫存跌價損失收斂後，第二季芳香烴供給轉緊，有助營運轉盈；台塑化第一季烯烴、煉油業務虧損收斂，第二季煉油供給也趨緊張。