台股15900點得而復失 外資連二買 三大法人買超15.97億元

台股今 (10) 日早盤一度攻上 15900 點，但電子權值股無力，指數高檔震盪後拉回，終場小漲 39.67 點，量縮收 15876.17 點。外資連二買，三大法人合計買超 15.97 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 6.42 億元，連 2 買；投信賣超 0.68 億元；自營商持續站在買方，買超 10.15 億元，為連 5 買。三大法人合計買超 15.97 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 早盤以紅盤開出後，盤中震盪翻黑，下跌 0.57%，收 529 元；鴻海 (2317-TW) 在平盤附近震盪，收平盤價 103 元，聯發科 (2454-TW) 則一路處於盤下、下跌 0.93%，收 742 元。矽力 - KY 漲幅超過 2%，聯詠、研華、大立光 (3008-TW) 也站穩盤上，瑞昱、南亞科 (2408-TW)、聯電(2303-TW) 則處於盤下。

受中共環台軍演帶動，軍工概念股表現強勢，千附精密 (6829-TW) 早盤一度叩關漲停，大漲半根停板作收， 漢翔也大漲近 5% 作收。

綠能概念股活蹦亂跳，受惠國發會兩年將斥 760 億推再生能源與儲能政策帶動，重電族群延續上周火熱氣勢，中興電大漲近 5%，士電也勁揚近 4%，永冠 - KY、華城表現也不俗。

