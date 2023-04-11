〈美股盤後〉蘋果墜落1.6% 美光助力費半升1.8%

上週的非農就業報告令市場擔憂聯準會 (Fed) 將持續升息，加上經濟衰退情緒縈繞，投資人聚焦即將公布的重要通膨數據，以及多家大型銀行的財報，美股主指週一 (10 日) 多收紅，僅那指收黑 0.03%。

蘋果股價墜落 1.6%，不過道瓊尾盤翻紅收漲逾 100 點。標普收紅 0.1%。美光領軍攻高之下，費半指數表現不俗，收盤升 1.8% 。

數據方面，紐約聯準銀行每月消費者通膨調查顯示，美國消費者對短期通膨的下滑看法有所逆轉，一年後通膨預期值回升至 4.7%，前一月的 4.2%，是去年 10 月以來首升。

政經方面，美股第一財報季本週拉開序幕，花旗、摩根大通、富國銀行等大型銀行將公布最新業績，高盛分析師預測，儘管美股可能迎來 3 年以來的最糟財報季，而且引發美股暴跌，但制定適宜的投資策略可能有助於投資人保護自己的投資組合。

世界銀行 (World Bank) 和國際貨幣基金 (IMF) 的春季會議即將於本週登場，會議主題聚焦債務、利率和美中風險。美國財務部長葉倫將在週二的會議上推動債務減免和世銀改革。

世銀總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 週一指出，2023 年全球成長前景從 1 月預測的 1.7% 小幅上調至 2%，但警告銀行危機和高油價可能會給今年剩餘時間的增長預測帶來下行壓力。

美國總統拜登週一受訪時表示，他計劃在 2024 年競選連任，但尚未準備好宣布。白宮高級顧問將就啟動拜登的連任競選活動做出最終決定。

拜登本週將訪問英國和愛爾蘭，美國國務卿布林肯將陪同前往，爾後布林肯將前往越南和日本進行訪問。

南海情勢升溫，美國與菲律賓於本月 11 日至 28 日舉行歷來最大規模的「肩並肩聯合演習」 (Balikatan) ，澳洲、日本兩國也將參加。

美股週一 (10 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊互有消長，工業 (+0.90%)、能源 (+0.65%) 和材料股 (+0.49%) 領漲，通訊服務 (-0.69%)、公用事業 (-0.19%) 和資訊科技 (-0.15%) 表現敬陪末座。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王普遍挫低。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.11%；Meta (META-US) 跌 0.62%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.60%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.83%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.76%。

道瓊成分股互見漲跌。開拓重工 (CAT-US) 上漲 3.04%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.1%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.45%；安進 (AMGN-US) 跌 0.96%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.88%。

費半成分股近乎全紅。美光 (MU-US) 飆升 8.04%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.00%；AMD (AMD-US) 上漲 3.26%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.79%；德儀 (TXN-US) 漲 0.73%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.05%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.35%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.05%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.65%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.35% 至每股 89.02 美元。晶圓代工龍頭台積電週一公告 3 月營收 1454.08 億元，月減 10.9%，年減 15.4%，為近 17 個月低點；第一季營收 5086.33 億元，季減 18.7%，年增 3.6%，為歷年同期新高，但低於財測預期。

美光 (MU-US) 飆升 8.04% 至每股 63.27 美元。韓國科技巨擘三星電子 7 日宣布讓記憶晶片部門減產，為 1998 年以來首次減產。KeyBanc Capital Markets 認為，三星的減產對美光來說是一個利多消息，因為三星減產「將使供需平衡和潛在反彈更快回歸，並消除對非理性供應行為的擔憂」。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.60% 至每股 162.03 美元。市場調研機構 IDC 發布了 2023 年第一季全球個人電腦 (PC) 出貨量下降 29%，總出貨量為 5690 萬台，低於去年同期的 8020 萬台個人電腦數，據報告稱，蘋果一季 PC 出貨量跌幅最高，達 40.5%。

特斯拉 (TSLA-US) 小跌 0.30% 至每股 184.51 美元。特斯拉將於下週一 (17 日) 公布第一季業績，市場預計營收為 234.6 億美元，每股純益為 0.86 美元，富國銀行預計特斯拉汽車毛利率為 18.3%，低於此前預測的 20% 以上。而花旗分析師認為，特斯拉近期降價行動不斷，促使第一季毛利率將成為近期市場情緒的決定因素。

先鋒自然資源公司 (PXD-US) 大漲 5.79% 至每股 220.22 美元。手握大筆現金的埃克森美孚有望啟動史上罕見超級收購，該公司正在洽購頁岩油生產巨頭先鋒自然資源，若成功，將創埃克森與美孚 1999 年合併以來最大規模收購案。

IMAX (IMAX-US) 強升 5.25% 至每股 20.85 美元。任天堂 ADR (NTDOY-US) 走強 2.70% 至每股 10.27 美元。Cinemark (CNK-US) 勁揚 6.57% 至每股 16.21 美元。全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 暴漲 6.94% 至每股 5.24 美元。

IMAX 週一公告，《超級瑪利歐兄弟電影版》(The Super Mario Bros. Movie) 上週末 3 日締造 1.46 億美元票房，榮登北美票房榜首，超越《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、成今年迄今首映週末票房最高的電影。

強檔影片推助之下，Cinemark Holdings 表示 4 月 8 日是自 2019 年聖誕節以來該連鎖電影院上座率最高的一天。

網易 ADR (NTES-US) 收黑 0.82% 至每股 89.02 美元。藝人周杰倫及杰威爾音樂提告大陸網路巨頭網易所屬的三家公司，案件將於本月 17 日由濱江區法院開庭審理，外傳此案涉及先前網易旗下遊戲未經周董授權之下，擅自抽獎贈送新專輯和演唱會門票有關。

經濟數據

美國 3 月諮商會就業趨勢指數報 116.24，預期 118.64，前值 116.75。

美國 2 月批發庫存月增率報 0.1%，預期 0.20%，前值 -0.3%。

華爾街分析

Private Wealth 機構首席投資長 Jason Pride 表示：「這些數據印證美國正在經歷緩慢經濟衰退的預期，但它並不表明通膨問題會立即得到解決。5 月份升 1 碼可能性應該更高，因為數據似乎並不能證明聯準會暫停升息是合理的。」

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 研判：「3 月非農就業數據不會阻礙聯準會 5 月份升息 1 碼，儘管即將公布的通膨數據可能會影響這一決定。雖然全球央行政策大多緊縮，但就業形勢仍然出人意料地強勁，聯準會即將做出的利率決定幾乎完全取決於 3 月份的消費者價格指數 (CPI) 報告。」

Nuveen 投資長 Saira Malik 稱：「包括 JOLTS、ADP 就業數據、以及服務業和製造業採購經理人指數 (PMI) 等一系列經濟數據都比預期疲軟，提高至少出現溫和衰退的可能性。」

Academy Securities 宏觀研究主管 Peter Tchir 表示：「在中國軍事演習加劇美中之間的緊張局勢之後，投資人週一未關注地緣政治風險。但我認為，這種風險正在增長，令人有些緊張。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主